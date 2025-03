Cimitero: il Comune avvia le esumazioni delle salme

Massa Marittima (Grosseto). Il Comune di Massa Marittima deve effettuare delle operazioni di esumazione nel cimitero del capoluogo. I lavori interesseranno il campo rialzato a sinistra entrando dal cimitero vecchio.

“Le esumazioni, previste dalla legge, sono indispensabili per liberare spazio in modo da poter procedere con le nuove inumazioni – si legge in un comunicato del Comune -. Premesso che il Comune metterà in atto tutte le azioni necessarie per avvisare familiari ed eredi, in caso di mancata comunicazione, tutti coloro che hanno defunti nel quadro interessato dalle esumazioni, possono contattare l’ufficio segreteria dell’amministrazione comunale di Massa Marittima, per comunicare come disporre in merito alla destinazione dei resti mortali.

Ecco i contatti dell’ufficio segreteria: e-mail laura.rapezzi@comune.massamarittima.gr.it o sandra.poli@comune.massamarittima.gr.it, tel. 0566.906232 o 0566.906243.