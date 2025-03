Balestro del Girifalco: il Comune cerca il pittore del palio

Massa Marittima (Grosseto). Il Comune di Massa Marittima ha indetto un concorso pubblico di pittura per individuare l’artista che dipingerà a mano il palio del 130° Balestro del Girifalco, una delle più spettacolari rievocazioni storiche medievali della Toscana, che sarà disputato il 25 maggio, in onore di San Bernardino. La Società dei Terzieri Massetani ha dedicato il balestro di maggio ai “600 anni dall’istituzione della Festa del nome di Gesù Ihs, 28 maggio 1425 – 25 maggio 2025”.

“Quest’anno celebriamo con orgoglio i 600 anni dall’istituzione della Festa del nome di Gesù – afferma Stefano Martinozzi, rettore della Società dei Terzieri massetani -, un evento che affonda le sue radici nella predicazione di San Bernardino da Siena del 1425. Nonostante siano trascorsi 600 anni, alcuni degli argomenti delle sue prediche continuano ad essere estremamente attuali: il valore degli affetti familiari, l’importanza della pace, la condanna dell’usura e della superbia, ad esempio. Con il Balestro di maggio vogliamo quindi rendere omaggio a questa tradizione, ricordando il profondo legame tra fede, storia e comunità. La figura di San Bernardino e il suo monogramma Ihs rappresentano valori di unione e rinnovamento che ancora oggi ci ispirano. Invitiamo tutti a partecipare a questa celebrazione che unisce passato e presente nel segno della nostra identità massetana”.

“Il Balestro del Girifalco non è un semplice evento per Massa Marittima– spiega Maurizio Giovannetti, vicesindaco e assessore al Balestro del Girifalco –, ma è parte integrante della vita cittadina, è la celebrazione delle nostre tradizioni, è competizione e appartenenza, è dedizione e costanza, perché attorno al Balestro si lavora praticamente tutto l’anno, con gli allenamenti del Gruppo sbandieratori e musici e dei balestrieri e con tutto ciò che ruota attorno alla manifestazione. Quest’anno si apre la stagione del nuovo Magistrato e del nuovo Rettore della Società dei Terzieri massetani, un percorso che vede una tappa significativa nel Balestro di maggio e che culminerà con il Balestro di agosto in notturna, dedicato agli 800 anni dalla nascita del libero Comune di Massa Marittima. Tradizionalmente viene indetto un concorso per disegnare il palio del Balestro di maggio. Nelle ultime edizioni sta crescendo il numero di artisti che hanno partecipato al bando, un segnale importante che dimostra come il fascino e la rilevanza di questa manifestazione siano sempre più sentiti anche nel mondo dell’arte. Invitiamo i pittori a cimentarsi in questa sfida creativa che rappresenta un’opportunità per lasciare il proprio segno nella storia del Balestro”.

Modalità di partecipazione

La partecipazione al concorso è gratuita. Ogni partecipante potrà inviare un solo bozzetto. Chi intenda partecipare dovrà far pervenire entro e non oltre le ore 12 del 17 aprile all’Ufficio Protocollo del Comune di Massa Marittima un plico contenente:

1. il bozzetto in scala 1: 5 (cm. 16 x 50), in cui non devono essere presenti sigle, firme o comunque alcun segno di riconoscimento. Il bozzetto dovrà essere interamente dipinto. Non saranno accettate opere di grafica. Il tema da esplicitare mediante rappresentazione pittorica è “600 anni dall’istituzione della Festa nel Nome di Gesù IHS, 28 maggio 1425- 25 maggio 2025”. Nel bozzetto dovranno essere riportati i seguenti elementi: a) la scritta “CXXX Balestro del Girifalco” (in numeri romani); b) la data della manifestazione (25 maggio 2025); c) lo stemma del Comune di Massa Marittima; d) lo stemma della Società dei Terzieri massetani; e) lo stemma di ciascuno dei tre Terzieri: Terziere di Cittannova, Terziere di Cittavecchia, Terziere di Borgo; f) il monogramma di Cristo (altrimenti detto di San Bernardino od Orifiamma). Per la corretta realizzazione degli stemmi di cui sopra è possibile fare riferimento ai siti web www.comune.massamarittima.gr.it, per lo stemma del Comune di Massa Marittima, www.societaterzierimassetani.it, per gli stemmi della Società dei Terzieri e dei Terzieri. Gli stemmi dovranno essere riportati nel bozzetto e nel palio esattamente come sono rappresentati sui siti sopra indicati, nella forma di scudo;

2. una busta chiusa contenente una nota descrittiva non firmata in cui si spieghi il significato della rappresentazione pittorica ideata, esplicitandone la tecnica pittorica. Nella nota descrittiva si dovrà inoltre dichiarare che l’opera presentata è frutto della propria creatività e che il palio sarà realizzato interamente a mano, autorizzando il Comune di Massa Marittima alla riproduzione dell’opera. All’esterno della busta dovrà essere scritto solamente “contiene nota descrittiva”;

3. una busta chiusa contenente le generalità (nome, cognome, indirizzo, telefono e mail) del pittore, un breve curriculum vitae riferito all’esperienza artistica e l’autorizzazione al trattamento dei dati personali dell’autore per le finalità del concorso ai sensi del Regolamento UE 2016/679. All’esterno dovrà essere scritto solamente “Contiene generalità”.

Il plico contenente i materiali sopra descritti dovrà riportare la dicitura “Concorso pittura Palio 130° Balestro del Girifalco“. Dovrà essere consegnato a mano o spedito per posta o per corriere all’indirizzo: “Comune di Massa Marittima – Ufficio Protocollo, piazza Garibaldi 10 – 58024 Massa Marittima”.

Valutazione dei bozzetti

La commissione giudicatrice si riunirà nel pomeriggio del 17 aprile per decretare il bozzetto vincitore. Il pittore si impegnerà ad eseguire il dipinto sul supporto di stoffa, che dovrà avere dimensioni pari a 0,80 metri di larghezza e 2,50 metri di altezza. Il drappellone dipinto dovrà essere consegnato entro le ore 12 di venerdì 16 maggio 2025 all’Ufficio competente, Settore 1 Segreteria, nella sede del palazzo comunale di Massa Marittima in piazza Garibaldi n. 10, in modo da dare alla sartoria il tempo sufficiente per lavorare all’imbastitura che servirà per far sfilare il drappo nel corteo storico della manifestazione.

Compenso per il vincitore

Al vincitore, per l’esecuzione dell’opera, sarà corrisposta la somma lorda di € 1.500, comprensiva di tutti gli oneri, da pagarsi dietro presentazione di regolare documento di spesa. Nella suddetta somma si intendono comprese anche le spese che il vincitore sosterrà per la consegna all’ufficio competente e per la realizzazione del drappellone, compresi i materiali utilizzati per la realizzazione del palio, ovvero stoffa, colori e quant’altro fosse necessario. sfilare il drappo nel corteo storico della manifestazione.

Informazioni: Settore 1 – Segreteria. Il referente è la dott.ssa Serena Nocciolini: tel. 0566.906284, s.nocciolini@comune.massamarittima.gr.it

Il bando è consultabile al seguente link: https://www.comune.massamarittima.gr.it/home/notizie-eventi/notizie/2025/03/Bando-per-la-pittura-del-Palio–Balestro-di-Maggio.html