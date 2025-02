Punto di accesso alle tecnologie digitali: il servizio gratuito esteso a tutte le frazioni

Table of Contents

Roccastrada (Grosseto). A partire dal primo marzo, il punto di accesso ai servizi e alle tecnologie digitali, fornito dal comitato territoriale Arci di Grosseto con la collaborazione del Comune di Roccastrada, amplia il suo raggio di azione e raggiunge anche tutte le altre frazioni del territorio.

I cittadini che hanno bisogno di ricevere assistenza, accompagnamento e formazione per l’accesso e l’utilizzo dei servizi e delle tecnologie digitali, possono usufruire gratuitamente del supporto di un operatore e di una postazione dedicata.

Il servizio, partito lo scorso 15 gennaio principalmente per aiutare le famiglie ad interagire con i servizi scolastici che da febbraio sono completamente automatizzati, a partire dal prossimo mese garantirà in tutto il territorio tutti quei servizi riconducibili a procedimenti digitalizzati che consentono di interagire con la Pubblica amministrazione e con i servizi pubblici in generale.

I luoghi e gli orari

Questi luoghi ed orari dove sarà possibile ricevere assistenza e formazione:

Roccastrada, al circolo Arci di via Mazzini n. 6/8, il lunedì dalle 15.00 alle 19.00; all’Ufficio informazioni e accoglienza turistica di corso Roma 39, il mercoledì dalle 9.00 alle 12.00;

Roccatederighi, al Centro civico, in Via Roma n. 31, ogni martedì dalle 9.30 alle 12.30;

Montemassi, al circolo Arci di via della Madonna, il martedì dalle 14.00 alle 16.00;

Ribolla, nella sede della Porta del Parco, il martedì dalle 9.00 alle 12.00;

Sticciano Scalo, al Centro civico in via Vecchia, il mercoledì dalle 16.00 alle 19.00;

Torniella, nella sede del circolo Arci, in piazza del Popolo 15, nei giorni di giovedì e sabato dalle 16.00 alle 19.00.

Per informazioni e contatti: tel. 350.0188497 ed e-mail pdfroccastrada@gmail.com.

I servizi

Questi sono alcuni dei servizi disponibili:

servizi on line del Comune;

invio di mail, sblocco del telefono e altri problemi con lo smartphone;

attivazione e consultazione del fascicolo sanitario elettronico;

prenotazione di visite di esami o per il cambio del medico di base;

attivazione di Cie e Spid;

abbonamenti elettronici ad Autolinee Toscane.

Tutti i servizi sono gratuiti. In caso di bisogno di un servizio digitale che non si trova nell’elenco, può essere comunque contattato l’operatore che fornirà una risposta orientando l’utente.