Ecco le statistiche demografiche al 31 dicembre 2024: diminuiscono ancora i residenti

Roccastrada (Grosseto). La popolazione residente del Comune di Roccastrada si attesta al 31 dicembre 2024 sulla cifra di 8.732 persone, con alcune decine di unità in meno rispetto allo scorso anno al 31 dicembre 2023 (8.786). Di questi, 1.296 sono stranieri, pari ad una percentuale del 14,84%, con un piccolo incremento percentuale rispetto ad un anno fa.

La popolazione residente è così composta: 4.297 maschi (di cui 643 stranieri) e 4.435 femmine (di cui 653 straniere).

Gli stranieri

Le comunità straniere più rappresentate sul territorio sono: Repubblica di Macedonia 326, con un incremento di 10 unità rispetto allo scorso anno (di cui 184 maschi e 142 femmine), Marocco 193 (di cui 103 maschi e 90 femmine), Romania 148 (di cui 54 maschi e 94 femmine), Albania 117 (di cui 61 maschi e 56 femmine), Germania 67 (di cui 24 maschi e 43 femmine), Ucraina 58 (di cui 14 maschi e 43 femmine), Kosovo 55 (di cui 34 maschi e 21 femmine), Polonia 44 (di cui 11 maschi e 33 femmine). Oltre a queste otto, sono rappresentate nel territorio comunale altre 57 nazionalità con numeri che vanno dall’unità fino alla decina di residenti.

Natalità e mortalità

Nell’anno 2024, il saldo tra i nati ed i morti è decisamente negativo con 49 nascite (di cui 26 maschi e 23 femmine, complessivamente 3 in più dello scorso anno) e 127 decessi (di cui 50 maschi e 77 femmine, complessivamente 20 in meno dello scorso anno), per un saldo negativo di 78 unità (24 maschi e 54 femmine).

Nuove iscrizioni e cancellazioni

Il saldo negativo tra nascite e decessi è compensato in parte dalle nuove iscrizioni anagrafiche che, nell’anno 2024, superano le cancellazioni. All’anagrafe sono state registrate 356 nuove iscrizioni (di cui 253 per trasferimento da altri comuni italiani e 98 dall’estero, oltre a 5 unità ricomparse per altri motivi), mentre le cancellazioni sono state in totale 298 (di cui 222 per trasferimento ad altri comuni italiani, 25 per trasferimento all’estero e 51 per altri motivi). Il saldo tra nuove iscrizioni e cancellazioni è pari a 58 unità.

Suddivisione per classe di età

La popolazione del Comune di Roccastrada è decisamente anziana, infatti 2542 residenti superano la soglia dei 65 anni di età (pari al 29,11 % del totale della popolazione residente). Queste le altre fasce di età censite: nella fascia di età 0 – 18 anni 1135 residenti, nella fascia di età tra 19 e 43 anni i residenti sono 2138, nella fascia di età da 44 a 54 anni i residenti sono 1326, infine nella fascia di età compresa tra i 55 e i 64 anni i residenti sono 1591.

Gli ultracentenari al 31 dicembre scorso erano 2 entrambe donne, mentre altre 2 saranno quelli che festeggeranno il secolo di vita nel corso del 2025 (in questo caso un uomo e una donna). La classe di età più rappresentata è il 1964, con 163 residenti, ed in ogni caso sono le classi dal 1960 al 1970 ad essere maggiormente rappresentate (con numeri che vanno da 129 a 163).

Altri dati

Nel 2024 sono stati inoltre celebrati complessivamente 21 matrimoni, di cui 19 in forma civile e 2 con rito religioso, e 2 unioni civili; sono stati registrati 10 divorzi e 11 separazioni.

Le carte di identità rilasciate nel corso del 2024 sono state 1.123, alle quali si aggiungono 28 in formato cartaceo.