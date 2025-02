Bando città murate: in provincia di Grosseto selezionata la proposta di Massa Marittima

“Oltre venti tra mura e muraglie di città, borghi e fortezze toscane, saranno restaurate e rese nella possibilità di essere fruite e godute dai cittadini toscani. La Toscana è impegnata più che mai nel recupero e nella conservazione del proprio patrimonio murario. Le cosiddette città murate sono un bene prezioso che deve essere a disposizione della popolazione, ma possono essere anche una risorsa turistica”.

Così il presidente della Regione Toscana Eugenio Giani commenta l’esito del bando di sostegno per le città murate e le fortificazioni della Toscana, pubblicato nel 2024. Dai castelli della Lunigiana alla Val d’Orcia, passando per le torri di San Gimignano e le fortezze della Maremma, le mura di ventidue Comuni toscani, attraverso questo bando, torneranno ad animarsi grazie a un finanziamento di 5 milioni di euro che favorirà non solo interventi di restauro e conservazione, ma anche il supporto di progetti che hanno privilegiato il rapporto tra l’esterno della città murata di riferimento e il suo interno e quelli che hanno previsto azioni di valorizzazione attraverso la creazione di percorsi culturali.

In provincia di Grosseto è stata selezionata la proposta del Comune di Massa Marittima, per un contributo di 300mila euro.

Il progetto

La Regione Toscana ha ammesso a finanziamento il V° stralcio degli interventi di restauro e valorizzazione delle mura civiche di Massa Marittima. Il progetto, che è stato presentato dal Comune sul bando regionale “Interventi di sostegno per le città murate e le fortificazioni della Toscana”, ha ottenuto il contributo di 300mila euro su un investimento complessivo previsto di 500mila euro, arrivando al secondo posto nella graduatoria regionale su tutti i 43 progetti ammessi a finanziamento, l’unico finanziato in provincia di Grosseto. La restante parte sarà finanziata dall’amministrazione comunale.

“Siamo soddisfatti del risultato ottenuto – afferma il sindaco Irene Marconi –, che conferma la capacità progettuale del Comune di Massa Marittima, indispensabile per partecipare con costanza ai bandi nazionali e regionali, così da attrarre le risorse extra bilancio comunale, necessarie per realizzare le più importanti opere pubbliche”.

“Questo finanziamento, in particolare – prosegue Maurizio Giovannetti, vicesindaco e assessore ai lavori pubblici di Massa Marittima -, consentirà di intervenire sulla riqualificazione della Torre del Pozzo Giannino, creando un passaggio strategico di collegamento tra le aree verdi esterne e interne alle mura civiche, attraverso un sistema di rampe e scale, nell’ottica di rendere questi spazi nuovamente fruibili. L’intervento rientra in un progetto più ampio di recupero delle antiche mura civiche che circondano la città, nel quale sono inseriti anche la riqualificazione del vicino parcheggio in Cittanova, la creazione di percorsi verdi a collegamento del parcheggio esistente con zone di belvedere lungo la passeggiata, la realizzazione di un nuova area-eventi studiata per ospitare iniziative socio culturali, incontri, spazi didattici.”

“Le mura civiche rappresentano un elemento di grande valore storico e identitario per Massa Marittima. – conclude la sindaca Marconi – La loro conservazione e valorizzazione sono fondamentali non solo per preservare il patrimonio architettonico e culturale della città, ma anche per incentivare il turismo e migliorare la qualità della vita dei cittadini. Proseguiamo pertanto nella ricerca di ulteriori finanziamenti, anche con la partecipazione ai bandi statali, per completare il piano complessivo di restauro delle mura e degli spazi circostanti. L’obiettivo è quello di restituire alla comunità questo patrimonio di inestimabile valore, rendendolo pienamente accessibile e fruibile.”