Lavori al Fosso Valcastrucci: il Comune organizza un’assemblea pubblica sul progetto

Massa Marittima (Grosseto). Il Comune di Massa Marittima ha organizzato un’assemblea pubblica all’ex sala Pub di Capanne, mercoledì 19 febbraio, alle 18, per illustrare ai cittadini il progetto di “Manutenzione straordinaria del tratto intubato del fosso Valcastrucci.”

Nel 2019, una parte del tratto intubato del fosso, a monte del centro abitato, era stato interessato dal crollo delle strutture sotterranee realizzate circa due secoli fa durante la costruzione del villaggio minerario. L’elevata pendenza e la conseguente velocità di transito delle acque avevano infatti causato nel tempo l’erosione del fondo e dei lati del tombamento e i detriti avevano creato delle occlusioni che sono andate ad alterare il normale deflusso idrico.

“Il primo importante obiettivo che si è data l’amministrazione comunale è quello della messa in sicurezza dell’area, che sarà la finalità di questo primo intervento – sottolinea il sindaco Irene Marconi –, ma abbiamo lavorato sul progetto sin dall’inizio con l’idea di cogliere l’opportunità di questi lavori, per creare i presupposti di una successiva valorizzazione dell’infrastruttura a fini turistici. Il Comune di Massa Marittima, nel 2023, ha ottenuto un corposo finanziamento sul Pnrr di 1 milione e 20mila euro, per la messa in sicurezza della porzione franata. Nel 2024 è stato approvato il progetto esecutivo che ci ha consentito di andare a gara lo scorso novembre e di iniziare il nuovo anno con l’aggiudicazione dei lavori. Contiamo a questo punto di aprire il cantiere entro fine marzo. L’intervento strutturale nel tratto franato consentirà la realizzazione di un manufatto in cemento armato con parapetto cilindrico“.

“Il progetto esecutivo elaborato dalla cooperativa civile Stp di Grosseto, sotto il coordinamento del Comune – aggiunge il vicesindaco e assessore ai lavori pubblici, Maurizio Giovannetti –, prevede in uno step successivo, con un ulteriore investimento stimato intorno alle 900mila euro, per i quali l’amministrazione cercherà i finanziamenti in ulteriori bandi, la realizzazione di un percorso ciclo-pedonale in superficie che ripercorre idealmente il tracciato della galleria, per rendere l’area fruibile dal punto di vista turistico”.

“L’assemblea di mercoledì 19 febbraio – spiega Lorenzo Balestri, assessore al decentramento – è fortemente voluta dall’amministrazione comunale per informare e favorire il coinvolgimento dei cittadini residenti a Capanne, borgata sulla quale stiamo facendo dall’inizio dell’anno, alcuni interventi manutentivi, a partire dal verde pubblico”.

Nella foto il rendering del progetto