Il parco della frazione si rifà il trucco: il Comune investe 130mila euro

Gavoranno (Grosseto). Il Comune di Gavorrano annuncia l’inaugurazione del parco pubblico “Arnaldo Senesi”, recentemente rinnovato grazie a un ampio progetto di rifacimento che ha restituito un’area verde più moderna, accessibile e funzionale per tutta la cittadinanza.

L’evento di inaugurazione si terrà sabato 15 febbraio, alle 16, al parco “Arnaldo Senesi”, alla presenza delle autorità locali, dei cittadini, di tutti coloro che hanno contribuito alla realizzazione del progetto e con la partecipazione del corpo bandistico La Rinascente di Monterotondo Marittimo.

I lavori

Il parco è stato oggetto di un importante intervento di ristrutturazione, per un valore complessivo di 130.000 euro. Tra gli interventi realizzati, sono stati installati nuovi giochi per bambini, nuovi sentieri pedonali ed è stata restaurata la vasca; inoltre, è stata realizzata un’illuminazione più efficiente, oltre ad aver garantito una migliore accessibilità per le persone con disabilità.

“L’inaugurazione del parco ‘Arnaldo Senesi’ rappresenta un importante passo per rendere Gavorrano un comune sempre più attento alla qualità della vita dei suoi cittadini. Con questo intervento non solo abbiamo restituito uno spazio verde rinnovato, ma abbiamo anche creato un ambiente sicuro e inclusivo, dove grandi e piccoli possano trascorrere il tempo all’aria aperta,” ha dichiarato il sindaco Stefania Ulivieri – Il parco ‘Arnaldo Senesi’ rappresenta un fiore all’occhiello per la comunità di Bagno di Gavorrano, simbolo di un impegno costante per migliorare la vivibilità del territorio e favorire l’incontro tra i cittadini in uno spazio verde, sano e sicuro. Tutti i cittadini sono invitati a partecipare alla giornata di inaugurazione e a godere delle nuove bellezze del parco”.