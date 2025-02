Roccastrada, approvato bilancio di previsione 2025 mantenendo inalterate tariffe e servizi

Roccastrada (Gr) – Un bilancio solido e in equilibrio, basato sul mantenimento delle tariffe e del livello di servizi rivolti ai cittadini, con particolare attenzione per le fasce deboli, investimenti in opere pubbliche grazie a ingenti risorse provenienti dal PNRR e fondi extra comunali e a sostegno dello sviluppo economico e del territorio, tutela dell’ambiente, promozione turistica e valorizzazione del patrimonio locale in ottica sostenibile e con una partecipazione sempre più diretta della comunità. Sono queste, in sintesi, le linee guida del bilancio di previsione per il 2025 del Comune di Roccastrada che è stato approvato nella seduta del Consiglio comunale di giovedì 30 gennaio.

“Nonostante i cospicui tagli imposti dal governo centrale con la Legge di bilancio – queste le parole del Sindaco Francesco Limatola – abbiamo approvato un bilancio solido e attento ai cittadini ed al territorio mediante il quale ci siamo imposti il mantenimento delle tariffe e dei servizi, con l’obiettivo di non gravare ulteriormente sulle tasche dei cittadini che già subiscono i costi dell’inflazione e l’aumento di molti generi e servizi di prima necessità. Si prevede anche un’ ingente mole di investimenti realizzabili grazie alle risorse PNRR che abbiamo intercettato grazie alla partecipazione ai numerosi bandi di nostro interesse”.

“Lo sviluppo economico sarà un altro obiettivo centrale nell’anno 2025 – prosegue Limatola – durante il quale continuerà a essere alta l’attenzione verso il rilancio che passerà necessariamente dalla ripresa in campo urbanistico ed edilizio: a breve sarà approvato il nuovo piano strutturale con nuove opportunità di sviluppo. I nuovi strumenti urbanistici vedono nella semplificazione, nel segno della politica di recupero del patrimonio edilizio esistente e nel sostegno allo sviluppo economico e sostenibile del territorio, i suoi pilastri fondanti. Completa il quadro la promozione turistica del territorio, con le azioni di promozione e sviluppo messe in campo dall’ambito territoriale Maremma Toscana Area Nord, oltre al sostegno ed alla partecipazione attiva dell’Ente alle numerose attività culturali, sociali e di valorizzazione del territorio promosse dal tessuto associazionistico, con particolare riguardo verso le manifestazioni di rievocazione storica e di valorizzazione dell’enogastronomia”.

Queste le principali voci dello strumento di programmazione approvato:

Tributi (Imu e TaRi): Sul fronte tributi, saranno mantenute invariate le tariffe e le agevolazioni per l’Imu, cosi come per la TaRi che viene calcolata in modo da coprire le spese della raccolta e smaltimento dei rifiuti, con riferimento al piano economico finanziario effettuato dall’ATO rifiuti e che negli ultimi anni per effetto degli interventi di ARERA ha avuto aumenti che sfuggono ai comuni; in ogni caso abbiamo comunque previsto un abbattimento pari a 45000 Euro per la Tari di famiglie in difficolta per motivi socio economici.

Sempre riguardo alla TaRi, a queste agevolazioni si uniscono le riduzioni per i cittadini che decidono di aderire al progetto di cittadinanza attiva, con servizi di pubblica utilità, e alla campagna di adozione di cani dal canile comunale. E’ stata riconfermata anche per il 2025 la volontà di non applicare l’imposta di soggiorno.

Servizi scolastici e sociale: sono state mantenute inalterate le tariffe della mensa e del trasporto scolastico e le conseguenti riduzioni da regolamento in base alle fasce di reddito ISEE. Finanziati anche per l’anno in corso i servizi sussidiari a quelli scolastici, come i servizi estivi previsti nei mesi di luglio ed agosto ed il servizio di pre e post scuola con personale dedicato all’accoglienza dei bambini in orario extra scolastico per esigenze delle famiglie.

Confermati inoltre i contributi e le compartecipazioni per le spese di trasporto degli studenti delle scuole secondarie di secondo grado ed assegnati i contributi a sostegno dell’offerta formativa attraverso il “pacchetto scuola”.

Confermata anche l’ attenzione per il sociale con particolare riguardo alle fasce di età giovanile, con le varie progettualità messe in campo alla Porta del Parco di Ribolla ed i servizi per adolescenti del Kaos Kreativo a Roccastrada.

Opere pubbliche: Sul fronte delle opere pubbliche, il piano annuale prevede investimenti per oltre cinque milioni di euro, dei quali oltre tre da finanziamenti extracomunali intercettati grazie al continuo lavoro degli uffici che monitorano costantemente i bandi specifici. I cofinanziamenti sono garantiti dall’accensione di specifici mutui.

Questi i principali interventi del Piano Opere Pubbliche: realizzazione Caserma dei Carabinieri Roccatederighi per un investimento di circa 650.000 euro per la quale è in itinere la progettazione, riqualificazione via di Mezzo a Roccatederighi per un intervento di 250.000 euro dei quali 181.000 euro con specifico finanziamento regionale.

Intervento di Rigenerazione urbana del complesso edilizio ex opera pia Contessa Nella Roccastrada – 1° stralcio dell’importo di 865.000 euro, dei quali 600.000 euro provenienti da Fondo sviluppo e coesione, riqualificazione e valorizzazione dell’accesso e di alcune aree interne al Castello di Montemassi per un importo di 300.000 euro, efficientamento del centro civico di Sassofortino per la somma di 600.000 euro derivanti da specifico finanziamento regionale, rigenerazione urbana di Largo Garibaldi, via Indipendenza, piazza dell’Orologio a Roccastrada per una somma di 500.000 euro dei quali 292.000 da fondi per la Strategia Nazionale delle Aree Interne.

Inoltre, previsto un Intervento di riqualificazione della palestra di Roccastrada per 150.000 euro, la Riqualificazione della viabilità e nuovo arredo urbano nella frazione di Torniella per 120.000 euro, della viabilità di Sticciano per 150.000 euro e dei campi di calcio di Ribolla e di Roccastrada per 441.000 euro dei quali 357.000 provenienti da finanziamenti regionali.

Previsto inoltre un intervento di riqualificazione del Centro Civico di Piloni per 400.000 euro di investimento di cui 320.000 da fondi per la Strategia Nazionale delle Aree Interne.

Nei prossimi giorni inoltre verrà pubblicato il bando per la gara di appalto per i lavori di adeguamento del Teatro comunale dei Concordi per i quali è stato assunto un mutuo dell’importo di 580.000 euro con l’obiettivo dell’apertura per la prossima stagione teatrale autunnale.

Altre progettazioni sono pronte o in cantiere per andare ad intercettare finanziamenti Leader, Snai, regionali ed europei che usciranno verosimilmente a partire dal mese di maggio.