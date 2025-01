Al via i lavori lungo la strada vicinale: sarà realizzato un percorso ciclopedonale

Massa Marittima (Grosseto). Sono iniziati i lavori di riqualificazione di via dei Chiassarelli per realizzare un percorso ciclopedonale che collega Massa Marittima a Ghirlanda.

Via dei Chiassarelli è una strada vicinale, lunga un chilometro circa, che storicamente univa la parte più alta del capoluogo, dove si trova il Parco della Rimembranza, alla frazione di Ghirlanda, nel punto di arrivo presso la fonte del Tordino. La popolazione massetana usava questo percorso per la presenza delle fonti e perché era la via più corta e rapida per raggiungere Ghirlanda e la sua stazione ferroviaria, dismessa dal 1944. Attualmente, solo un breve tratto è percorribile, quello iniziale di Ghirlanda, che viene utilizzato per raggiungere alcune proprietà private della zona. Il resto del tracciato è ricoperto da una fitta vegetazione laterale e presenta un fondo sconnesso di pietra e terra con scarpate ripide.

“L’obiettivo che ci siamo dati è quello di rigenerare questa via per trasformarla in un percorso ciclopedonale a servizio dei residenti e dei turisti. – spiega il vicesindaco e assessore ai lavori pubblici, Maurizio Giovannetti –. Il Comune di Massa Marittima ha inserito il recupero di questo antico tracciato all’interno di un più ampio progetto di rigenerazione urbana e valorizzazione del centro abitato di Ghirlanda in chiave turistica e sostenibile, puntando in particolare sullo sviluppo del cicloturismo. In quest’ottica, il Comune sta provvedendo contemporaneamente alla riqualificazione della Fonte del Tordino, punto di arrivo di via dei Chiassarelli a Ghirlanda, e ha investito sulla riqualificazione del parcheggio scambiatore di via della Manganella, a Massa Marittima, inaugurato lo scorso novembre, che sarà il punto di partenza del percorso nel capoluogo, dove poter lasciare l’auto per proseguire con la bici.

Il progetto prevede anche la riqualificazione della pubblica illuminazione in via di Perolla. Contemporaneamente, si sono sviluppate iniziative private: la società Bike Service ha ristrutturato un immobile, a fini turistico ricettivi e di servizio, e ha recuperato un altro fondo, nella piazzetta del Tordino, in cui ha realizzato il Bike Shop. Ghirlanda diventa così un punto di riferimento per i ciclisti che visitano il territorio. La creazione di piste per down-hill, la riscoperta di carrareccie per avventure in Gravel Bike, completano l’offerta cicloturistica e trovano un’ideale unione con i servizi offerti nel borgo. Lo stesso tracciato della ‘Ciclovia delle 3M’ Massa Marittima- Monterotondo Marittimo- Montieri trova nella frazione di Ghirlanda un suo naturale punto di partenza e arrivo”.

I lavori

L’intervento su via dei Chiassarelli, per un importo complessivo di 185mila euro, prevede la manutenzione straordinaria dell’intero tracciato, partendo dalla ripulitura con mezzi meccanici della vegetazione che ricopre il sentiero, l’eliminazione dei tratti ad elevata pendenza, la rifilatura dei cigli e la realizzazione di interventi di contenimento con gabbionate nei tratti più critici; revisione dei muretti in pietra, la realizzazione di una nuova pavimentazione per l’intero percorso utilizzando materiale ecologico ed ecocompatibile, infine la fornitura di elementi di arredo come panchine e cartellonistica informativa.

“L’intervento – conclude il vicesindaco – consentirà inoltre ai cittadini di tornare a godere, lungo il cammino, di punti panoramici persi da tempo”.

Nella foto in basso: la linea rossa indica via dei Chiassarelli