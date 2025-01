Anpi, Isgrec e Comune celebrano la Giornata della Memoria: il programma

Roccastrada (Grosseto). La sezione dell’Anpi di Roccastrada, in collaborazione con Isgrec e amministrazione comunale, intende ricordare e celebrare la Giornata della Memoria, ricorrenza internazionale (istituita dall’Onu nel 2005) per commemorare le vittime dell’Olocausto, in coincidenza con la liberazione dei campi di concentramento nazisti, in particolare quello di Auschwitz.

Il territorio roccastradino, ed in particolare il paese di Roccatederighi, ebbe un ruolo significativo per la Maremma in questa tragica e vile fase della seconda Guerra mondiale, in quanto nella villa del seminario fu realizzato un campo di smistamento di ebrei, molti dei quali furono deportati verso i lager nazisti, senza ritorno.

“Anche quest’anno – dichiara il sindaco Francesco Limatola – vogliamo commemorare la Giornata della Memoria con un’iniziativa che mira a sensibilizzare le coscienze. Quello della memoria è un valore prezioso, che la nostra comunità coltiva con partecipazione e rispetto. Abbiamo il dovere civico e morale di ricordare per scongiurare che in futuro certe aberrazioni possano verificarsi di nuovo. E’ per questo che ci adoperiamo per mantenere vivo il ricordo, rivolgendosi alla nostra comunità affinchè le nuove generazioni si facciano carico di costruire una nuova coscienza umanitaria, allo scopo di rifuggire da qualsiasi tipo di conflitto, dall’odio razziale e da qualsiasi tipo di fanatismo, sia politico che religioso”.

Lunedì 27 gennaio, alle 11.30, si terrà, presso il seminario vescovile di Roccatederighi, la cerimonia istituzionale di commemorazione, che avverrà mediante la deposizione di una corona alla lapide che ricorda l’istituzione nel campo di internamento per ebrei nel seminario di Roccatederighi.

Interverranno: Francesco Limatola, sindaco di Roccastrada; Giulio Balocchi, presidente dell’Anpi, sezione di Roccastrada; Ilaria Cansella, direttrice dell’Isgrec.

La cittadinanza è invitata a partecipare.