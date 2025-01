“App MyInps”: un corso gratuito per imparare ad utilizzare l’applicazione

Gavorrano (Grosseto). Si svolgerà sabato 25 gennaio, alle 10 alla Casa del Popolo (via Marconi) di Bagno di Gavorrano, il terzo incontro informativo su “App MyInps – La pensione, e non solo, a portata di smartphone” nell’ambito del progetto Punto digitale facile.

Tema del mini-corso gratuito sarà “MyInps”, l’area personale dedicata ai rapporti con l’Istituto, dove trovare tutto quello che serve in un unico spazio, consultare agevolmente le pratiche in corso, controllare e scaricare il cedolino della pensione e altro. Per partecipare, basterà presentarsi con la tessera sanitaria per la registrazione.

Le attività sono finanziate dalla Regione Toscana con fondi Pnrr con l’obiettivo di promuovere lo sviluppo di una Rete di servizi di facilitazione digitale per raggiungere e formare i cittadini su tutto il territorio nazionale.

Il progetto, che vedrà la sua conclusione a dicembre 2025, intende offrire un servizio gratuito di aiuto nell’utilizzo e la fruizione consapevole delle nuove tecnologie a tutta la popolazione. Infatti, sono sempre più i servizi pubblici legati al godimento di diritti fondamentali offerti sulle piattaforme digitali, come ad esempio l’app Toscana salute per l’ambito sanitario, i registri digitali per i bambini che frequentano la scuola, trasporti pubblici e molti altri.

Sarà possibile trovare personale formato per aiutare e strumenti tecnologici messi a disposizione per accedere ai servizi online agli sportelli di Gavorrano, nelle seguenti sedi ed orari:

sede del Comune di Gavorrano, giovedì dalle 15 alle 18;

Bagno di Gavorrano, Casa del Popolo (I° piano), lunedì, mercoledì, venerdì e sabato dalle 9 alle 12;

Giuncarico, circolo Arci, venerdì dalle 9 alle 12;

Grilli, ambulatorio medico, lunedì dalle 15 alle 18.

Per informazioni sui servizi, contattare il numero di cellulare 350.0188530o o l’indirizzo e-mail pdf.gavorrano@gmail.com.