Opere pubbliche, il Comune: “Nel 2024 investiti più di un milione e 200 mila euro”

Gavorrano (Grosseto). L’amministrazione comunale di Gavorrano è impegnata in un ampio piano di lavori pubblici, mirato al miglioramento degli impianti sportivi, delle infrastrutture, all’efficientamento energetico e alla valorizzazione degli spazi pubblici.

Nel 2024 sono circa un milione e 200mila euro i fondi investiti in interventi che riguardano l’intera comunità gavorranese e che restituiranno spazi riqualificati, strade più sicure e un consumo minore di energia elettrica.

«Alcuni interventi si avviano alla conclusione, altri sono in programma nel 2025 – spiegano il sindaco Stefania Ulivieri e il vicesindaco con delega ai lavori pubblici, Daniele Tonini –. I lavori hanno interessato tutto il territorio comunale, in particolare l’attenzione dell’amministrazione comunale ha riguardato gli spazi di condivisione, sportiva o ludica, la sicurezza stradale e l’efficientamento energetico. Questi interventi testimoniano l’impegno dell’amministrazione per migliorare la qualità della vita dei cittadini e valorizzare il patrimonio urbano e rurale del territorio di Gavorrano».

I lavori in programma

Tra le opere attualmente in corso, spicca la ristrutturazione completa del campo multifunzionale di Giuncarico, che include un adeguamento strutturale di 440.000 euro e il rifacimento della pavimentazione del portico e delle gradinate, effettuato a cura della squadra di manutenzione comunale. Si passa poi all’efficientamento energetico della scuola primaria di Caldana, con un investimento di 142.000 euro.

Si sta inoltre lavorando alla manutenzione straordinaria della piscina comunale di Bagno di Gavorrano, un progetto del valore di 672.586 euro per il quale è stata avviata la procedura di gara. A Ravi è stato completato il restauro del parcheggio, con un investimento di 60.000 euro.

L’amministrazione ha poi dato il via ad interventi per migliorare i parchi giochi e gli spazi pubblici: sono in fase di installazione nuove attrezzature a Gavorrano e a Giuncarico, insieme a panchine e tavoli in diverse frazioni, per un totale di 20.000 euro. Il parco pubblico di Bagno di Gavorrano, inoltre, è oggetto di una ristrutturazione completa, ivi compresa l’installazione di nuovi giochi, per un valore complessivo di 130.000 euro.

L’attenzione alle infrastrutture a servizio della comunità porterà alla ristrutturazione della pista polivalente di Caldana, per 50.000 euro, e alla realizzazione di una copertura esterna al centro sociale di Casteani, per un importo di 57.000 euro.

Non mancano interventi significativi sulla viabilità: in via Marconi, a Bagno di Gavorrano, è stato completato il primo stralcio degli asfalti, per 200.000 euro, e il secondo stralcio è stato ultimato nelle prime settimane di dicembre con un costo aggiuntivo di 60.000 euro. Altre strade comunali, come la Serra e il Poderino, sono state messe in sicurezza con lavori di asfaltatura e manutenzione eseguiti dagli operai comunali.

Per il 2025 sono già in programma progetti importanti, tra i quali il secondo stralcio del recupero di via Pannocchieschi a Gavorrano, con un investimento di 370.000 euro. Nell’ambito del progetto “Città murate”, si procederà al recupero di via Cesare Battisti e degli archivi comunali, con un finanziamento di 359.000 euro. Infine, il primo stralcio di via Sicomoro a Giuncarico (lotto 2) prevede un investimento di 201.000 euro.

«Continueremo a lavorare per migliorare e valorizzare il patrimonio urbano e rurale per rispondere in modo efficiente alle esigenze della nostra comunità», chiosano il sindaco e il suo vice.