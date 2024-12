Lotta all’abbandono dei rifiuti: il Comune vara le fototrappole E-Killer

Roccastrada (Grosseto). Il Comune di Roccastrada annuncia l’arrivo delle fototrappole E-Killer, uno strumento innovativo per contrastare il fenomeno dell’abbandono dei rifiuti sul territorio comunale.

Queste fototrappole sono state acquistate grazie a un finanziamento regionale, ottenuto come riconoscimento per aver superato il 65% di raccolta differenziata, un traguardo importante che premia l’impegno della comunità nella gestione responsabile dei rifiuti.

“Con questo nuovo sistema di monitoraggio – dichiara Emiliano Rabazzi, assessore all’ambiente – vogliamo tutelare il nostro territorio e, soprattutto, i cittadini che ogni giorno si impegnano per effettuare una corretta raccolta differenziata. L’abbandono dei rifiuti è un atto di inciviltà che non sarà più tollerato. Grazie a queste tecnologie, avremo uno strumento efficace per individuare e sanzionare i responsabili”.

“Numerose sono le iniziative di sensibilizzazione messe in campo negli anni dall’amministrazione comunale per una corretta cultura dello smaltimento – prosegue Rabazzi –, dall’implementazione della comunicazione agli incontri con le scuole, alla condivisione dei progetti con associazioni e singoli cittadini, ma, nonostante ciò, purtroppo, esistono ancora degli indisciplinati che, a causa del loro comportamento scorretto, gravano sul decoro dell’ambiente e sulla fiscalità generale. Pur consapevoli del fatto che prevedere sanzioni in questo momento congiunturale di difficoltà economica delle famiglie può creare ulteriori problemi alle stesse, dobbiamo fornire una risposta concreta alla maggioranza dei cittadini che conferiscono i rifiuti in maniera corretta”.

Le fototrappole saranno installate nei punti più sensibili del territorio e saranno operative nei prossimi giorni. L’obiettivo è rafforzare la salvaguardia dell’ambiente e migliorare ulteriormente la qualità della vita nella comunità.

Il Comune di Roccastrada invita tutti i cittadini a continuare a collaborare per mantenere il territorio pulito e rispettare le regole, ricordando che il rispetto dell’ambiente è una responsabilità condivisa.