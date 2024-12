Bando combustibili: contributi del Comune per gli immobili riscaldati da fonti rinnovabili

Monterotondo Marittimo (Grosseto). Il Cosvig, in accordo con il Comune di Monterotondo Marittimo, ha pubblicato il bando per l’erogazione di contributi finalizzati alla copertura parziale delle spese relative ai consumi per il riscaldamento domestico e la produzione di acqua calda, per gli immobili non allacciati al teleriscaldamento che utilizzano le fonti rinnovabili.

“Con questa misura – spiega il sindaco Giacomo Termine – ci poniamo l’obiettivo di agevolare economicamente quei cittadini che non possono usufruire dei benefici del teleriscaldamento, ma fanno comunque una scelta rispettosa dell’ambiente utilizzando le fonti rinnovabili. Nel bando incentiviamo anche l’acquisto di combustibile da produttori con sede a Monterotondo Marittimo, in modo da sostenere l’economia locale”.

I contributi

Sono ammesse le seguenti tipologie di combustibile: legna da ardere, biomassa di origine legnosa, (nocciolino, pellet, cippato); biomassa originaria da scarti agroalimentari di provenienza regionale (Toscana).

Il contributo erogabile per ciascun soggetto sarà pari al 60% (Iva inclusa) della spesa effettivamente sostenuta e dimostrata per i combustibili, per ogni stagione termica, con previsione di un aumento del 10% nel caso nel quale il combustibile sia acquistato da un produttore locale con sede legale o operativa nel Comune di Monterotondo Marittimo. Il contributo massimo concedibile ad ogni soggetto richiedente per la stagione termica di riferimento non potrà superare l’importo di 1.100 euro.

Scadenza

Le manifestazioni di interesse potranno essere presentate fino alla data di pubblicazione del successivo bando sui combustibili ed esclusivamente per le spese sostenute dal 1° agosto 2024 al 31 luglio 2025 presentando la relativa documentazione. Le domande protocollate saranno istruite secondo l’ordine cronologico di arrivo, sino ad esaurimento dei fondi.

L’invio potrà essere effettuato per posta certificata scrivendo a posta@pec.cosvig.it oppure per invio postale (raccomandata con ricevuta di ritorno), o a mezzo corriere o tramite consegna a mano al seguente indirizzo: “Sportello Energia, Comune di Monterotondo Marittimo, via Licurgo Bardelloni 64, 58025 Monterotondo Marittimo (GR)”.

Sulla busta contenente la domanda dovrà essere apposta la dicitura “Bando per l’erogazione di contributi per le spese relative ai consumi per il riscaldamento domestico e acqua calda sanitaria tramite fonti energetiche rinnovabili”, oltre al nome e ai recapiti del mittente.

L’avviso completo e il modulo di domanda sono pubblicati al seguente link: https://www.cosvig.it/bando/avviso-pubblico-raccolta-manifestazioni-di-interesse-relative-a-un-bando-per-lerogazione-di-contributi-per-le-spese-relative-ai-consumi-per-il-riscaldamento-domestico-e-acqua-calda-sanitaria/

Informazioni: indirizzo e-mail bandi@cosvig.it oppure allo Sportello Energia del Comune di Monterotondo Marittimo, in via Licurgo Bardelloni 64.