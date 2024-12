Approvato il bilancio preventivo: ecco gli investimenti previsti

Massa Marittima (Grosseto). Nel corso della seduta del 19 dicembre il Consiglio comunale di Massa Marittima ha approvato il bilancio di previsione 2025-2027 che prevede una manovra complessiva di circa 36 milioni di euro.

La spesa in conto capitale si aggira sui 12 milioni di euro, mentre quella di spesa corrente è di 9 milioni e 894 mila euro. Nel corso dello stesso Consiglio è stato approvato anche il Piano triennale delle opere pubbliche.

“Nonostante la previsione di minori entrate e la permanenza di extra costi, quello del Comune di Massa Marittima è un bilancio in equilibrio – ha commentato Irene Marconi, sindaco di Massa Marittima –, che mantiene tutta la spesa per il sociale e lascia spazio a investimenti importanti. Tra gli interventi strategici del primo anno, che sono stati inseriti nel Piano delle opere pubbliche, vi è la ripavimentazione di piazza Garibaldi, nel tratto più usurato davanti alla cattedrale di San Cerbone, i progetti di riqualificazione delle mura civiche sia dal lato di via Chiassarelli che dalla parte dell’Orto del Melaio.

Per quanto riguarda la porzione di mura che è stata interessata dal crollo, abbiamo avuto nei giorni scorsi la visita della Soprintendenza con la quale, appena terminate le indagini geologiche, provvederemo a concordare l’intervento di ripristino. Sulle frazioni procede il progetto di rigenerazione di comunità, il campino di Tatti è praticamente terminato e presto lo inaugureremo, i lavori all’ex mattatoio di Prata sono attualmente in corso e termineranno a fine marzo. È pronto il progetto esecutivo per la costruzione della nuova scuola di Valpiana, per cui attendiamo di conoscere i tempi del finanziamento e abbiamo ricevuto in questi giorni i tecnici che si occupano della progettazione della nuova scuola di Prata, anche questa inserita nel piano triennale delle opere pubbliche. Sempre a Prata, abbiamo proposto la ristrutturazione di piazza Mazzini su un bando di rigenerazione urbana e speriamo nell’opportunità di un finanziamento che ci consentirà l’avvio dei lavori”.

“È attualmente in corso uno stralcio della palestra, da 700mila euro e si stanno eseguendo alcuni lavori alla piscina, in convenzione con la provincia di Grosseto – ha proseguito il sindaco –. Stiamo inoltre predisponendo il progetto di asfaltatura di via Boito nel tratto più ammalorato. Un altro intervento molto importante, già finanziato e in corso di affidamento, riguarda Fosso Valcastrucci, in zona mineraria, a Fenice Capanne; si tratta di lavori per 1 milione e 20mila euro realizzabili grazie al finanziamento ottenuto dal Comune sul Pnrr, che consentiranno di risolvere una situazione di pericolo che si è creata dal 2019, con il crollo di una parte delle strutture sotterranee”.

“Coinvolgeremo i nostri concittadini nella progettazione per il miglioramento della circolazione idrica e della qualità delle acque del lago dell’Accesa – ha aggiunto Irene Marconi -, un intervento sul quale il Comune ha ottenuto un contributo di 500mila euro sulla strategia nazionale delle aree interne. Questo progetto, che si realizzerà entro il 2027, avrà un impatto significativo sulla salvaguardia e la valorizzazione dell’ambiente locale, delle acque, della flora e della fauna, contribuendo a preservare un patrimonio naturale fondamentale per la nostra comunità e di grande valore ecologico”.

“Sulle tariffe – ha concluso il sindaco – abbiamo dovuto ritoccare quella della mensa scolastica che era invariata dal 2013 con un adeguamento che comunque non lascia alle famiglie la copertura dell’intero costo del pasto, che ammonta per il comune a 6,20 euro a bambino. Abbiamo lasciato invariato il costo del trasporto scolastico, nonostante anche per questo ci siano stati aumenti legati al costo del carburante e ci impegneremo per contenere l’aumento del servizio Tari, che grava sulle famiglie e sulle aziende. Nonostante le dimensioni e la struttura del nostro Comune non ci consentano di avere un vero e proprio ufficio di progettazione, negli ultimi mesi la macchina amministrativa ha lavorato intercettando bandi e linee di finanziamento per sostenere un programma ambizioso di rinnovamento generale della città e del territorio. Tutti i progetti saranno via via presentati in occasione degli eventi per ‘Massa 2025’, di cui, ad inizio anno, sarà programmato il calendario. Con l’occasione dell’anniversario degli 800 anni del libero Comune, infatti, vogliamo consegnare ai cittadini una nuova idea di città, con servizio e innovazioni non solo sul capoluogo, ma su tutto il territorio”.