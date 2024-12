Luci, mercatini e giochi per bambini: il Natale sbarca nella frazione

Ravi (Grosseto). Dopo alcuni anni a Ravi tornano ad accendersi le luci di Natale.

Oltre alle numerose iniziative spontanee, infatti, e all’allestimento fatto nel castello dagli abitanti delle vie del vecchio centro storico (appuntamento ormai annuale), anche la via e la piazza principale saranno illuminate quest’anno in occasione delle festività.

Il tutto grazie alla sinergia del nuovo Circolo culturale ricreativo di Ravi, della cittadinanza, delle attività commerciali. I cittadini, infatti, hanno risposto con grande entusiasmo alla proposta del Ccrr (questa la sigla dell’associazione), fornendo un contributo economico importante. Il tutto supportato dalle attività commerciali, Unico Bar, Ravi di Maremma, Gotti e Morsi, Passo Carraio, che hanno contribuito a loro volta all’iniziativa.

Il risultato: un paese più vivo che mai e un calendario ricco di eventi.

Il programma delle iniziative

Alla tradizionale Festa di Natale, infatti, arrivata ormai alla sua 3^ edizione, si aggiungono la Panfortata, sfida con la tradizionale gara di panforte il 27 dicembre alle 21, alla prima edizione, e il laboratorio per bambini “Aspettando la Befana”, programmato per il 4 gennaio alle 16.

Molto ricco il programma della Festa di Natale, in calendario per sabato 21 dicembre dalle 14.30 per le vie del centro storico. Nello scenario del castello medievale, si terranno i mercatini di Natale, giochi e attività per i bambini, con il contributo anche della Croce Rossa, sezione di Ravi. E per le 17 è atteso l’arrivo di Babbo Natale a cavallo, che attenderà grandi e piccoli nella casa allestita per l’evento.

La giornata sarà l’occasione anche per visitare le vie del borgo, sorseggiando una cioccolata calda e degustando bomboloni, salsicce, zonzelle.