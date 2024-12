Comunità energetica rinnovabile, eletta la presidente del direttivo: ecco chi è

Massa Marittima (Grosseto). Stefania Cionini è la presidente del direttivo della comunità energetica rinnovabile di Massa Marittima.

Residente a Tatti, 53 anni, geometra, è stata eletta durante l’ultima riunione che si è svolta nei giorni scorsi. Ad affiancare Cionini saranno Costanza Soprana, nel ruolo di vicepresidente, Renato Vanni come tesoriere e gli altri componenti del direttivo, Amedeo Zappi e Franco Bracali.

“Quando parliamo di Cer, parliamo di ambiente e comunità – afferma Stefania Cionini –, due concetti che mi stanno a cuore, tra loro profondamente legati, poiché le politiche ambientali efficaci richiedono il coinvolgimento attivo della comunità e al tempo stesso un ambiente sano e sostenibile fornisce risorse essenziali per il benessere della comunità. Faccio parte del primo gruppo di cittadini che hanno aderito alla Cer di Massa Marittima, sin dal suo atto costitutivo, credo molto in questo percorso. E a partire dai primi mesi del 2025, con il direttivo organizzeremo nuovi incontri con l’obiettivo di coinvolgere un numero sempre maggiore di utenze, perchè, più cresceranno le adesioni alla Cer, maggiori saranno i benefici che potrà apportare al territorio e ai singoli componenti.”

“Massa Marittima è la prima comunità energetica della provincia di Grosseto ed una delle prime ad essere nate in Toscana – spiega il vicesindaco Maurizio Giovannetti – grazie alla spinta e al sostegno che ha dato il Comune al progetto, credendo in questo percorso, e grazie alla risposta che c’è stata da parte della popolazione locale. Ad oggi sono 66 le utenze che fanno parte della comunità energetica di Massa Marittima, ma ricordiamo che è possibile entrare a farne parte in qualsiasi momento, sia come semplice consumatore che, come produttore o prosumer (consumatore e produttore). Il Comune di Massa Marittima, oltre ad essere il soggetto promotore, fa parte della comunità energetica come produttore di energia, attraverso l’installazione di pannelli fotovoltaici sul tetto del nido di Valpiana, con un impianto di potenza nominale pari a 16,20 kW, per il quale sono appena terminati i lavori, e un impianto con potenza di nominale pari a 50,40 kW, in corso di installazione sul magazzino comunale in via Martiri della Niccioleta a Massa Marittima. Anche alcuni privati sono già pronti con i rispettivi impianti a fornire energia alla Cer”.