“Buoni Sport”: il Comune concede contributi per i ragazzi del territorio

Gavorrano (Grosseto). L’amministrazione comunale di Gavorrano informa la cittadinanza che è in pubblicazione il bando per l’assegnazione dei “Buoni Sport – Anno sportivo 2024-2025“. L’iniziativa è rivolta ai minori residenti nel Comune di Gavorrano, con un indicatore Isee del nucleo familiare non superiore a 25.000 euro.

Questo progetto, totalmente finanziato con risorse di bilancio comunali, mira a favorire l’accesso alle attività sportive per bambini e ragazzi, riconoscendo il valore dello sport come strumento di crescita, educazione e benessere.

Come partecipare? Le domande possono essere presentate entro il 30 dicembre 2024, seguendo le modalità previste dal bando. I dettagli, inclusi i moduli necessari, sono disponibili sul sito istituzionale del Comune di Gavorrano (https://www.comune.gavorrano.gr.it/index.php/servizi-social/item/6077-buoni-sport-anno-sportivo-2024-2025) o all’Ufficio servizi sociali.

“Crediamo fermamente che ogni bambino e ragazzo debba avere la possibilità di praticare sport, indipendentemente dalla situazione economica familiare – dichiarato il sindaco di Gavorrano, Stefana Ulivieri –. Con i ‘Buoni Sport’ vogliamo offrire un aiuto concreto alle famiglie e promuovere uno stile di vita attivo e sano per i più giovani”.