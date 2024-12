Contributo agli affitti: pubblicata la graduatoria provvisoria

Scarlino (Grosseto). Sono arrivate 46 domande di cittadini scarlinesi che hanno richiesto il sostegno del Comune per il pagamento dell’affitto di casa. L’ufficio ha pubblicato la graduatoria provvisoria, avverso la quale per i prossimi dieci giorni potrà essere fatta opposizione: sono state accettate 40 domande, mentre 6 sono state scartate perché non rispettavano i parametri.

Il fondo destinato al progetto è di 22.800 euro, 20mila arrivano dal bilancio comunale e 2.800 euro circa dalla Regione Toscana. Il contributo è erogato sull’annualità 2024: i cittadini dovranno poi consegnare le ricevute dell’affitto e verrà loro concesso il sussidio.

«Il numero delle domande è in linea con gli anni passati – dichiarano il sindaco Francesca Travison e la consigliera comunale con delega al sociale, Cecilia Bernardi –: riuscire a supportare le famiglie nel pagamento dell’affitto è per noi molto importante, investiamo un fondo cospicuo in questa iniziativa e continueremo a farlo».

La graduatoria provvisoria è pubblicata sul sito online del Comune di Scarlino (www.comune.scarlino.gr.it), alla pagina “Casa”. Sarà cura dell’ufficio contattare successivamente i beneficiari per fornire tutte le indicazioni sul contributo.