Partita di Coppa Italia: le modifiche al traffico e le ordinanze sulla vendita di alcolici

Gavorrano (Grosseto). Cambi alla viabilità e agli accessi in occasione della partita del Follonica Gavorrano contro il Livorno, in programma mercoledì 4 dicembre alle 14.30.

Per il match di Coppa Italia sono state diramate dal Comune alcune disposizioni, valide dalle 9 alle 18 e comunque fino al termine dell’evento, per regolare il traffico nei pressi dello stadio Malservisi-Matteini di Bagno di Gavorrano, disponibili sul sito istituzionale dell’ente, per motivi di viabilità, sicurezza e ordine pubblico.

In via Morandi istituzione del divieto di sosta e di transito con circolazione permessa esclusivamente ai pedoni e ai mezzi di soccorso. In piazza Pertini e in via Finetti (tratto finale) l’istituzione del divieto di sosta e di transito con circolazione permessa esclusivamente ai pedoni e ai mezzi di soccorso.

In via Berlinguer chiusura dell’accesso da e per via Morandi. In piazza dello Stadio chiusura dell’accesso su via Morandi e istituzione del divieto di sosta e di transito con circolazione permessa esclusivamente ai pedoni e ai mezzi di soccorso. In piazza del Parco istituzione del parcheggio riservato ai tifosi ospiti.

Alla piscina in via Tarantelli istituzione parcheggio riservato ai tifosi ospiti.

In via F.lli Cervi, dal bivio di ingresso della piscina comunale al bivio con via Agresti, istituzione di divieto di transito, con esclusione dei tifosi ospiti diretti ai due parcheggi a loro riservati in via Tarantelli (parcheggio della piscina) e in piazza del Parco. In via Fratelli Cervi (lato stadio – case gialle) istituzione di divieto di sosta sul primo stallo di parcheggio adiacente al cancello di uscita di soccorso dello stadio, limitatamente dalle 12 alle 18 e comunque fino al termine dell’evento.

Per l’occasione è stata emessa anche un’ordinanza sindacale dalle 9 alle 18 di mercoledì 4 dicembre che vieta la somministrazione, la vendita, il consumo e la detenzione di alimenti e bevande in contenitori di vetro e metallo, oltre al divieto di somministrazione di bevande alcoliche in occasione della partita tra Follonica Gavorrano e Livorno.

Agli esercizi pubblici, agli esercizi in sede fissa, ai titolari di autorizzazione per il commercio ambulante, il divieto di vendita per asporto di bevande in bottiglie di vetro e lattine che possano costituire pericolo, anche se erogate da distributori automatici, i cui gestori dovranno provvedere ad ogni misura e adempimento necessario per impedirne l’erogazione.

Disposto il divieto di consumo in luogo pubblico di bevande in bottiglie di vetro e lattine e in qualsiasi altro contenitore che possa essere impropriamente utilizzato costituendo un pericolo per la pubblica incolumità, nonché il loro abbandono al di fuori degli appositi raccoglitori.

Disposto il divieto di detenzione in luogo pubblico di bevande in bottiglie di vetro e lattine e in qualsiasi altro contenitore che possa essere impropriamente utilizzato costituendo un pericolo per la pubblica incolumità.

Disposto il divieto di vendita e somministrazione, anche se effettuata previa miscelazione con altre sostanze non alcoliche, di bevande alcoliche che all’origine abbiano un contenuto alcolico.