Verso il Piano strutturale: approvato le controdeduzioni alle osservazioni

Roccastrada (Grosseto). Nel Consiglio comunale di mercoledì scorso, è stato fatto un altro importante passo in avanti che porterà in tempi rapidi all’approvazione del nuovo Piano strutturale del Comune di Roccastrada, uno degli atti di pianificazione più importanti dell’Ente.

Un piano che, se ben costruito, garantisce non solo un adeguamento alle normative vigenti, ma altresì una migliore tutela dell’ecosistema e del paesaggio, uno strumento utile per lo sviluppo economico e sociale del territorio, una garanzia di efficienza dei procedimenti ed un atto utile per cittadini e imprenditori.

Sono state approvate infatti le controdeduzioni alle osservazioni presentate a seguito dell’adozione del Piano strutturale stesso, uno step previsto dalla norma con il quale si recepiscono e si verificano le osservazioni proposte da privati cittadini, professionisti ed Enti pubblici. Questo passaggio è propedeutico alla convocazione della Conferenza paesaggistica e successivamente all’approvazione del Piano strutturale in Consiglio comunale, che verosimilmente potrà concretizzarsi entro la prossima primavera.

“Con questa delibera abbiamo proposto l’approvazione delle controdeduzioni al Piano, che rispondono puntualmente e in modo articolato a tutte le osservazioni presentate sia da Enti pubblici (Regione e Provincia), sia da tecnici che operano sul territorio, sia da privati cittadini – dichiara l’assessore all’urbanistica Elena Menghini –; erano state presentate complessivamente 11 osservazioni che sono state esaminate con attenzione, considerando l’impatto sociale, economico e ambientale sul nostro territorio, con l’obiettivo di fornire una risposta alle richieste, ma anche di costruire una pianificazione che sia veramente al servizio della comunità, equilibrata e sostenibile”.

“Ringrazio l’ingegner Antonio Guerrini e gli uffici tecnici che, con grande impegno e professionalità, hanno saputo raccogliere e sintetizzare le osservazioni ricevute, rispondendo in maniera adeguata e puntuale alle istanze – prosegue Menghini – ; ringrazio anche tutti coloro che hanno dato e daranno il loro contributo in questo percorso che porterà all’approvazione definitiva del nuovo Piano strutturale che, nelle sue linee generali, rappresenta una visione di sviluppo equilibrato e sostenibile per Roccastrada, capace di tutelare le peculiarità paesaggistiche, storiche e ambientali che ci rendono unici, ed allo stesso tempo risponde alle esigenze di crescita e modernizzazione del nostro comune”.