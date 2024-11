Proiezione di film: pubblicato l’avviso del Comune per l’affidamento del servizio

Massa Marittima (Grosseto). È indetta una selezione pubblica per l’affidamento del servizio di proiezione cinematografica nella sala dell’Abbondanza di Massa Marittima, per una durata di 36 mesi, da dicembre 2024.

Come presentare la domanda

La domanda da parte degli operatori economici, comprensiva della documentazione richiesta dall’avviso, deve pervenire entro le 12 del 28 novembre. Potrà essere inviata per Pec, all’indirizzo comune.massamarittima@postacert.toscana.it in un file unico, formato Pdf non modificabile, contenente la scansione della domanda con gli allegati, nell’oggetto della Pec con cui si invia la domanda dovrà essere riportata la dicitura “Domanda selezione per l’affidamento del servizio di proiezione cinematografica presso la Sala dell’Abbondanza di Massa Marittima“.

In caso di invio multiplo, si terrà conto esclusivamente dell’ultima Pec inviata. La domanda potrà essere inoltre inviata per raccomandata A/R: il plico dovrà riportare all’esterno la dicitura “Domanda selezione per l’affidamento del servizio di proiezione cinematografica presso la Sala dell’Abbondanza di Massa Marittima”; o consegnata a mano all’Ufficio Protocollo nei seguenti giorni e orari: da lunedì a venerdì, dalle 10 alle 12 e il martedì e il giovedì anche dalle 15 alle 17; il plico dovrà riportare all’esterno la dicitura “Domanda selezione per l’affidamento del servizio di proiezione cinematografica presso la Sala dell’Abbondanza di Massa Marittima”.

Il Comune precisa che l’avviso è finalizzato a ricevere manifestazioni di interesse per l’individuazione di soggetti con i quali sarà successivamente dato corso alla procedura negoziata nel rispetto dei principi di trasparenza, non discriminazione, parità di trattamento ed in modo non vincolante per l’amministrazione comunale.

L’avviso pubblico integrale è consultabile al seguente link: https://www.comune.massamarittima.gr.it/home/notizie-eventi/notizie/2024/11/Avviso-manifestazione-interesse-gestione-cinema.html