Nasce la nuova Commissione comunale per le pari opportunità: tutti i membri

Roccastrada (Grosseto). Il Consiglio comunale, nella seduta di lunedì 18 novembre, ha nominato la nuova Commissione comunale per la parità e le pari opportunità di Roccastrada.

La nomina della nuova Commissione si è resa necessaria in quanto la precedente è arrivata a sua naturale scadenza con la fine del precedente mandato amministrativo. L’organo lavorerà in piena autonomia, con funzioni consultive e di proposta verso il Consiglio comunale e la Giunta, per promuovere le politiche di genere attraverso varie iniziative sociali e culturali su tutto il territorio e coinvolgendo tutta la comunità: dal mondo della scuola a quello del lavoro, fino a quello dell’associazionismo, della politica e dei servizi.

A farne parte sono diciassette componenti del territorio roccastradino candidatesi attraverso il bando pubblicato nel mese scorso – Claudia Spadi, Loredana Santi, Simona Ciacci, Claudia Generali, Elena Armini, Eleonora Pellegrini, Silvia Vieri, Sorina Ruxandra Stroescu, Sara Bani e Doriano Bindi – insieme alle componenti di diritto: il vice sindaco Stefania Pacciani, gli assessori Elena Menghini e Marcella Fiorenti e le consigliere Mara Antolini, che ha anche la delega alle pari opportunità, Alessandra Bicchi, Giudi Parrini e Franca Gramola.

Lunedi 25 novembre, proprio in occasione della Giornata contro la violenza sulle donne, la Commissione si insedierà e nel corso della prima riunione verranno elette presidente e vice presidente. Per ricordare questa giornata, l’amministrazione Comunale ha fatto affiggere sugli spazi pubblici e chiesto l’esposizione nei locali pubblici del manifesto che promuove, sostiene e diffonde la rete di ascolto e di aiuto sul territorio attraverso il numero unico nazionale gratuito antiviolenza e stalking 1522. Nell’occasione della ricorrenza del 25 novembre, la facciata del Teatro comunale dei Concordi di Roccastrada sarà illuminata di colore rosso.

“L’obiettivo principale della commissione appena costituita – afferma Mara Antolini, consigliera con delega alle pari opportunità – è continuare nella promozione di tutte quelle attività e contributi concreti, già avviati con grande successo dalla precedente Commissione, che mi sento qui di ringraziare per l’importante lavoro fatto, affinché il diritto fondamentale di uguaglianza fra donne e uomini rappresenti un valore per la nostra democrazia e venga esercitato concretamente, attuando il riconoscimento giuridico. Combattere la violenza sulle donne, in ogni sua forma, è un dovere civico delle istituzioni. Purtroppo assistiamo ancora oggi al persistere di disparità sociali, culturali, economiche e politiche, spesso a causa di stereotipi presenti in famiglia, nell’educazione e nell’organizzazione della società. L”impegno della nuova Commissione comunale sarà indirizzato verso azioni concrete a favore delle pari opportunità, che non significa solo tutelare in maniera eguale i diritti di ogni individuo quanto, piuttosto, considerare le differenze in termini di positività e valorizzare la figura femminile”.

“La commissione comunale per la parità e le pari opportunità – aggiunge Stefania Pacciani, vice sindaco di Roccastrada – affiancherà, supporterà e integrerà il lavoro svolto finora dalle associazioni presenti sul nostro territorio, con l’obiettivo di favorire la pari dignità fra i generi e di andare oltre ogni forma di discriminazione. L’obiettivo principale sarà quello di sensibilizzare sempre di più la popolazione su questi temi, rivolgendosi a tutta la comunità. Auguro un buon lavoro alla nuova Commissione della quale farò ancora parte, nel segno della continuità dell’esperienza della precedente, ed approfitto per ringraziare le componenti della commissione uscente, molte delle quali hanno deciso di candidarsi nuovamente a far parte anche della nuova, per la costante attività concreta di sensibilizzazione svolta sia in raccordo con l’amministrazione comunale che con le altre associazioni del territorio”.