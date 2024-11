Nominati i componenti della Commissione pari opportunità: ecco chi sono

Scarlino (Grosseto). Il Consiglio comunale di Scarlino ha nominato i componenti della Commissione pari opportunità.

A farne parte, oltre alla consigliera comunale con delega alle pari opportunità, Raffaella Vecci (nella foto), sono il vicesindaco Michele Bianchi e il consigliere comunale di “Scarlino nel cuore”, Roberto Maestrini. Sono entrate in commissione anche Flora Poli, espressione della Croce Rossa comitato di Scarlino, e Barbara Vitellaro.

«Adesso il sindaco, che è il presidente in carica, convocherà la Commissione che avrà poi il compito di nominare il presidente e il suo vice – spiega Raffaella Vecci –: il primo impegno che ci attende è la celebrazione del 25 novembre, una giornata importante per diffondere, specialmente alle nuove generazioni, un messaggio di rispetto verso le donne, ma direi verso ogni essere umano. Continueremo il percorso iniziato nel 2021, quando per la prima volta a Scarlino è stata istituita la Commissione pari opportunità: il lavoro svolto in questi anni è stato significativo perciò ne faremo tesoro per promuovere una cultura di inclusione e partecipazione rivolta ad ogni cittadino».