Contributi ad integrazione dei canoni di locazione: pubblicato il bando del Comune

Gavorrano (Grosseto). “Siamo lieti di annunciare l’apertura del bando per l’assegnazione di contributi ad integrazione dei canoni di locazione per l’anno 2024. Questa iniziativa rappresenta un importante passo avanti nel nostro impegno a sostenere le famiglie e i cittadini del nostro Comune che si trovano in difficoltà economica. La nostra amministrazione è consapevole delle sfide che molti di voi affrontano, specialmente nel contesto attuale. Con questo bando, vogliamo garantire un accesso più agevole alla casa, un diritto fondamentale per tutti”.

A dichiararlo è il sindaco di Gavorrano, Stefania Ulivieri.

Il bando è stato finanziato per 23.000 euro con risorse comunali, circa 4.000 euro sono finanziamenti della Regione Toscana.

Le domande potranno essere inoltrate al Comune entro e non oltre le ore 12.00 del 25 novembre 2024, con le modalità indicate nel bando.

Per maggiori informazioni, è possibile prendere visione del bando e dei relativi allegati presenti a questo link: https://www.comune.gavorrano.gr.it/index.php/servizi-social/item/6019-bando-per-l-assegnazione-di-contributi-ad-integrazione-dei-canoni-di-locazione-anno-2024

“Siamo determinati a garantire un supporto concreto alle famiglie in difficoltà, promuovendo il diritto alla casa e contribuendo a costruire un ambiente più equo e inclusivo per tutti”, conclude il sindaco Ulivieri.