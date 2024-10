Il Comune demolisce un ponte: strada chiusa durante l’intervento

Scarlino (Grosseto). Il ponte pedonale di via Belvedere alla 167 di Scarlino sarà demolito.

Mercoledì 30 ottobre la ditta incaricata procederà all’intervento: durante quelle ore la strada sarà chiusa al traffico per permettere le operazioni di demolizione. Il lavoro dovrebbe concludersi entro la mattina.

«Abbiamo avvertito attraverso la Polizia municipale la direzione della residenza sanitaria assistenziale così da non creare disagi – spiegano il sindaco Francesca Travison e l’assessore ai lavori pubblici, Cesare Spinelli –: la demolizione, attesa dai residenti, permetterà di installare una nuova postazione per la raccolta dei rifiuti e aumentare l’illuminazione. Quel ponte non era utilizzato e abbiamo recepito le richieste dei cittadini. Ci scusiamo per il disagio dell’intervento, ma dovrebbe durare poche ore».