Riapre la strada provinciale dopo il crollo del muro: istituito il senso unico alternato

Massa Marittima (Grosseto). Le forti piogge che la settimana scorsa si sono abbattute su Massa Marittima hanno provocato il crollo di una porzione di muro a retta, sulla provinciale 151 Massa Marittima. I detriti hanno invaso l’intera carreggiata, e, di conseguenza, è stata emessa un’ordinanza sindacale che ha disposto la chiusura al traffico e la messa in sicurezza del muro.

“Salvo imprevisti metereologici – dichiara il sindaco di Massa Marittima Irene Marconi –, è prevista la riapertura al traffico della provinciale con senso unico alternato, nella giornata di sabato 26 ottobre.”

“Il cantiere per il ripristino del muro, infatti, proseguirà per un tempo che al momento siamo in grado di stimare in almeno 30 giorni lavorativi – conclude il sindaco –, invadendo una delle due corsie. La circolazione a senso unico alternato sarà regolata da semaforo, si raccomanda la massima attenzione e il rispetto della segnaletica”.