Contributi per gli affitti, pubblicato il bando del Comune: i requisiti richiesti

Scarlino (Grosseto). Il Comune di Scarlino ha pubblicato il bando per la concessione di contributi per i canoni di locazione per l’anno 2024: i cittadini hanno tempo fino a domenica 24 novembre per presentare le domande.

Requisiti e domande

Possono fare la richiesta i residenti nel Comune di Scarlino che vivono in un alloggio con contratto regolarmente registrato: tra i vari requisiti, occorre possedere una attestazione Ise in corso di validità non superiore a 32.192,74 euro ed un Isee non superiore a 16.500 euro.

Le domande di partecipazione devono essere compilate unicamente sui moduli predisposti dal Comune di Scarlino, scaricati dal sito o ritirati in formato cartaceo al Comune di Scarlino, chiamando il numero 0566.38529.

La domanda potrà essere presentata tramite pec all’indirizzo di posta elettronica certificata comunediscarlino.protocollo@legalmail.it, a mano all’ufficio Protocollo generale del Comune di Scarlino, nei giorni e negli orari di apertura al pubblico.

Nel caso di beneficiario di assegno di inclusione, il contributo teorico spettante verrà decurtato dell’importo quota B del beneficio dell’assegno riferito alla locazione.

Possono essere richieste a informazioni a Carla Brunese, al numero 0566.38529 o per mail a c.brunese@comune.scarlino.gr.