Gestione dell’ex convento delle Clarisse: il Comune pubblica manifestazione di interesse

Massa Marittima (Grosseto). Il Comune di Massa Marittima ha pubblicato una manifestazione di interesse rivolta agli Enti del terzo settore per l’avvio di un percorso partecipato di coprogettazione sulla gestione degli spazi al piano terra dell’ex convento della Clarisse.

“Dopo aver cercato con varie modalità il gestore di questo importante spazio pubblico – spiega Irene Marconi, sindaco di Massa Marittima –, nel quale è possibile realizzare eventi culturali di varia natura, dalle mostre ai convegni, ai corsi di formazione, è arrivata al Comune un’istanza di parte, inviata da due cooperative, che hanno fatto richiesta di avviare un percorso partecipato per la gestione del polo culturale. Il Comune ha ritenuto la proposta molto interessante e soprattutto innovativa, in quanto fa riferimento alla legge del terzo settore che prevede la collaborazione tra ente pubblico e soggetti privati. Così abbiamo pubblicato questa manifestazione di interesse che si rivolge alle associazioni, ai gruppi e a tutti i soggetti del territorio interessati ad entrare nel percorso partecipato e a far parte dei futuri tavoli che definiranno quali attività sarà possibile organizzare in questi spazi e le modalità di fruizione degli stessi. Invitiamo quindi tutti gli interessati a rispondere alla manifestazione di interesse.”

“È un modo per l’Ente pubblico di aprirsi alle richieste dei privati e alle loro istanze e di accogliere il più possibile i bisogni e le proposte dei cittadini che vengono manifestate attraverso gli enti del terzo settore – prosegue il sindaco Irene Marconi –. Da parte del Comune c’è quindi tutto l’interesse a sostenere questo percorso affinchè si possa concretizzare. Un percorso analogo di coprogettazione e partnership tra pubblico e privato lo stiamo mettendo in pratica con il bando del Far Maremma ‘Porte di comunità e turismo di confine’, avviato su Prata, Tatti e Niccioleta, di cui si stanno vedendo già i primi risultati concreti. Non è la prima volta, pertanto, che il nostro Comune si misura con queste nuove modalità di progettazione/coprogettazione, di programmazione e di gestione. Per noi è motivo di soddisfazione che si siano presentate due cooperative con l’istanza di parte e che abbiano manifestato la volontà di aprire un tavolo di coprogettazione, reso possibile da queste normative di nuovissima generazione”.

Le finalità della coprogettazione saranno la valorizzazione degli spazi mettendoli a disposizione dei cittadini; l’ideazione e la realizzazione della proposta progettuale culturale multidisciplinare, rivolta soprattutto a bambini, giovani e famiglie, con particolare attenzione ai temi di rilievo educativo e sociale; valorizzare la ricchezza e la varietà dell’associazionismo presente sul territorio e la capacità dello stesso di organizzarsi e collaborare.

Gli interessati dovranno presentare la domanda di partecipazione, entro e non oltre il 30 novembre 2024, redatta sulla base del modello predisposto dal Comune di Massa Marittima, all’indirizzo Pec comune.massamarittima@postacert.toscana.it o all’ufficio Protocollo in piazza Garibaldi, a Massa Marittima, negli orari di apertura al pubblico.

Al seguente link sono pubblicati l’avviso ed il modulo di domanda: https://www.comune.massamarittima.gr.it/home/notizie-eventi/notizie/2024/10/Manifestazione-di-interesse-per-gestione-spazi-ex-Clarisse.html