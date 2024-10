Avvallamento nella frazione, Marconi: “Mazzocco fa politica leggendo Facebook”

Massa Marittima (Grosseto). “Mazzocco faccia il consigliere comunale, si informi con gli uffici competenti, si renda concretamente utile alla comunità cercando delle soluzioni, anziché gettare benzina sul fuoco, strumentalizzando politicamente una vicenda complessa che riguarda una proprietà privata e su cui il Comune si è fatto parte diligente in questi mesi, contribuendo in modo determinante a trovare una soluzione che è ormai vicina: sabato è infatti previsto l’allaccio della fognatura privata ad Acquedotto del Fiora.”

Così il sindaco Irene Marconi risponde all’articolo a firma del capogruppo di opposizione in Consiglio comunale, che denuncia un avvallamento “pericoloso e inquinante in via Toscana“, definendo Prata la cenerentola del Comune di Massa Marittima.

“Mazzocco fa politica limitandosi a leggere i post su Facebook – prosegue Irene Marconi – senza approfondire con gli uffici competenti le questioni giustamente segnalate dai cittadini, con il solo obiettivo di mettere in cattiva luce l’operato dell’amministrazione comunale. Questo modo di operare è meno faticoso, ma sicuramente poco utile per i cittadini e non corretto nella misura in cui finisce per alterare la realtà. Mazzocco farebbe meglio ad approfondire le questioni e ad informarsi presso le sedi opportune prima di scrivere ai giornali.”

“Fatta questa necessaria premessa, voglio sottolineare che il Comune di Massa Marittima in questi mesi si è fatto puntualmente carico del problema della fognatura privata che ha provocato la fuoriuscita di liquami, sollecitando più volte il proprietario a trovare una soluzione – prosegue Irene Marconi –, tanto che il contatto con AdF e la richiesta di allaccio privato con l’Acquedotto è avvenuta proprio davanti alla sottoscritta e il costante interessamento dell’amministrazione comunale è stato determinante per arrivare ad un accordo risolutivo in tempi veloci: sabato, infatti, è previsto l’allaccio alla fognatura”.