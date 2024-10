Nasce la Commissione per la partecipazione dei cittadini al governo del Comune: tutti i membri

Gavorrano (Grosseto). “Con l’insediamento della Commissione per la partecipazione dei cittadini al governo del Comune di Gavorrano, il 1° ottobre si è concretizzato uno dei punti principali del nostro programma elettorale, uno dei temi più importanti, sul quale ci siamo confrontati con i cittadini: si tratta di una partecipazione consapevole al governo del nostro Comune ed alle problematiche che il governare pone”.

A dichiararlo è l’assessore alla partecipazione civica Massimo Borghi.

“Oggi, visto l’allontanamento sempre più marcato dei cittadini dalla politica e dalla partecipazione, comportamento a nostro avviso negativo che si riflette anche nel disertare le urne, c’è necessità di lavorare in maniera forte e concreta sul tema della partecipazione per capire, ascoltare, intercettare il malessere dei cittadini e per costruire percorsi di conoscenza e di riappropriazione di un lavoro fondamentale per il funzionamento del nostro sistema democratico – spiega Borghi -. La cittadinanza attiva, ovvero quell’impegno dei cittadini e dell’intera comunità in sinergia con il proprio Comune e i suoi amministratori in percorsi di consapevolezza, di impegno e di proposta che rendano più popolare, trasparente e democratico il modo di governare, dando spazio alla discussione ai suggerimenti”.

“È una scommessa sulla voglia della comunità di riappropriarsi di strumenti che, purtroppo, sono caduti in disuso sia perché la società è cambiata, con un’involuzione negativa su questi temi, sia perché la politica ha scavato un solco tra cittadini amministrati ed amministratori, pur se eletti dai cittadini stessi – continua Borghi -. Non è stato un lavoro facile, perché su questo piano non sono state riscontrate proposte simili in altri Comuni della nostra fascia di popolazione, né nella nostra regione, né a livello nazionale. Da oggi inizia un percorso sperimentale, una sfida da costruire tutti insieme giorno per giorno, azione positiva per azione positiva”.

I membri della Commissione

La Commissione risulta così composta: Vitaliano Castelli, Claudio Fiorini, Nadia Giuntoli, Anna Lisa Giusti, Giorgio Melillo, Giuliana Rizzuto, Letizia Tanzini, Renato Tonelli, Samanta Vanni, Ettore Rossi, Pietro Zulian, Sandra Ustali, Fabio Fabbri, Alvaro Bonelli, Claudio Cantini, Alice Pieri, Alessandro Righetti, Asma Dridi, Stefano Roghi, Simone Pagliuchi, Marco Vichi.

Sono cittadini autocandidatisi che, a norma di regolamento e come previsto dal bando, hanno presentato la loro domanda.

Sono componenti della Commissione anche i consiglieri comunali Giulio Querci, per la maggioranza, e Claudio Asuni, per la minoranza.

Della Commissione inoltre fanno parte come membri effettivi il sindaco di Gavorrano, Stefania Ulivieri, e l’assessore alla partecipazione Massimo Borghi, che ne seguirà anche i lavori.

All’unanimità sono stati eletti presidente Samanta Vanni e cicepresidente Marco Vichi, mentre è stata nominata segretaria Nadia Giuntoli.