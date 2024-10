Un assessore si dimette dalla Giunta, il sindaco: “Notizia di cui avremmo fatto volentieri a meno”

Massa Marittima (Grosseto). Ivan Terrosi presenta le dimissioni dalla Giunta comunale di Massa Marittima.

“Prendiamo atto della scelta dell’assessore Ivan Terrosi – commenta il sindaco di Massa Marittima, Irene Marconi –, che per motivi personali ha espresso la volontà di uscire dalla Giunta comunale”.

“Sono molto dispiaciuta per la decisione presa dall’assessore Ivan Terrosi, – prosegue il sindaco – è una persona di valore che ha contribuito ai risultati raggiunti dall’amministrazione comunale in questi anni nei diversi settori. Sicuramente questa è una notizia di cui avremmo voluto tutti fare volentieri a meno. Il contributo di Ivan Terrosi, nei primi mesi del mio mandato come negli anni precedenti, è stato importante e significativo. Le sue deleghe su temi strategici, dall’ambiente alla transizione ecologica, al decentramento, sono state seguite con la cura, l’attenzione e la serietà che lo contraddistingue e per cui anche i nostri concittadini gli hanno dimostrato una incrementata fiducia nell’ultima tornata elettorale. Nei prossimi giorni si dovrà procedere con i necessari passaggi con la coalizione per trovare una soluzione”.