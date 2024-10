Centro di raccolta: da oggi è possibile conferire anche gli scarti di piccoli interventi di edilizia

Monterotondo Marittimo (Grosseto). Un nuovo servizio per i cittadini di Monterotondo Marittimo. Da oggi, nel centro di raccolta di Carboli, è possibile conferire anche gli scarti di piccoli interventi domestici di edilizia.

“Sei Toscana ha accettato la nostra richiesta di ampliare il servizio e dare l’opportunità di conferire anche questa particolare tipologia di rifiuto – spiega il sindaco Giacomo Termine –. Si tratta di un intervento che andrà a migliorare e facilitare il corretto conferimento dei propri rifiuti da parte dei cittadini, contribuendo anche a contrastare gli abbandoni di questo materiale che, purtroppo, sono ancora presenti nel nostro territorio”.

Cosa conferire

Sono ammesse piccole partite di demolizioni provenienti da attività fatte in autonomia e anche il conferimento di sanitari privi di rubinetteria e parti in plastica. Se ripetuti nel tempo, si ammettono normalmente conferimenti fino a 4 secchi grandi (quelli normalmente adibiti alla pittura) ad ogni accesso. Il centro di raccolta di Monterotondo è aperto ogni mercoledì e sabato dalle 9 alle 13 e si trova in località Carboli.

Per maggiori informazioni: www.seitoscana.it o numero verde 800.127484.