Autolinee Toscane: in arrivo modifiche ai bus scolastici, soppresse alcune fermate

Grosseto. Modifiche ai servizi bus scolastici di Autolinee Toscane sono in programma a partire da domani, giovedì 3 ottobre, nel territorio di Gavorrano.

Le modifiche

Da giovedì 3 ottobre, dalle ore 8.00 fino al termine dei lavori, per consentire lavori di consolidamento su via Veneto, sarà interrotto il collegamento Gavorrano-Ravi e Parco Finoria: le linee subiranno delle variazioni e agli autobus sarà consentita la manovra in piazza. In particolare, le linee extraurbane 3/G – 44C – 46M da Ravi procederanno per bivio Ravi, ex Aurelia, bivio Menga, Gavorrano (dove previsto), dove riprendono normale itinerario.

Da Gavorrano i bus procedono per Bagno di Gavorrano, bivio Menga, bivio Ravi e Ravi, dove riprendono il normale itinerario. Per quanto riguarda le linee extraurbane 31F – 32F – 34F, tutte le corse giunte a Gavorrano effettuano manovra di svolta nel piazzale antistante piazza della Resistenza.

Saranno momentaneamente soppresse le fermate GV628 e GV629.

Per ogni ulteriore informazione, Autolinee Toscane invita gli utenti a consultare il sito www.at-bus.it o la app At Bus, oppure a chiamare il numero verde di Autolinee Toscane 800.142424 (dal lunedì alla domenica dalle 6 alle 24). Si possono anche seguire le informazioni pubblicate sui canali social di Autolinee Toscane: X @AT_Informa; Facebook Autolinee Toscane.