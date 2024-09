Commissione comunale pari opportunità: al via le candidature

Massa Marittima (Grosseto). Il Comune di Massa Marittima ha pubblicato l’avviso per raccogliere le candidature finalizzate alla nomina della nuova Commissione comunale per le pari opportunità.

Posso presentare la propria candidatura per entrare a far parte della Commissione comunale tutti i cittadini, uomini e donne, a titolo personale o in rappresentanza di organizzazioni partitiche, sindacali ed economiche, di associazioni, enti ed organismi del territorio comunale, a presentare la propria candidatura per far parte della Commissione medesima.

Saranno eletti 15 membri fra uomini e donne, il cui compito sarà quello di proporre ogni utile iniziativa tesa a favorire le parità e le pari opportunità.

Tali nomine saranno effettuate sulla base di un’istruttoria da parte di un’apposita commissione nominata dal Comune per valutare competenze ed esperienze. La graduatoria così formata sarà utilizzata anche per eventuali sostituzioni delle componenti nominate nella Commissione pari opportunità.

La domanda

La domanda, corredata di curriculum, dovrà pervenire all’ufficio protocollo del Comune di Massa Marittima entro e non oltre le ore 12 del 26 ottobre 2024, in busta chiusa, indirizzata al sindaco del Comune di Massa Marittima, all’indirizzo “Piazza Garibaldi, 10 – 58024 Massa Marittima (GR)” e dovrà riportare la dicitura: “Contiene proposta di candidatura a componente della Commissione pari opportunità”. Non fa fede il timbro postale.

Le domande potranno essere inoltrate anche per Pec all’indirizzo del Comune: comune.massamarittima@postacert.toscana.it

L’avviso e il modulo di domanda sono consultabili al seguente link: https://www.comune.massamarittima.gr.it/home/notizie-eventi/notizie/2024/09/Avviso-per-candidature-atte-alla-nomina-della-nuova-Commissione-Pari-Opportunit-.html