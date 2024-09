Risarcimenti ai familiari delle vittime delle stragi nazi-fasciste: via libera dal Consiglio comunale

Massa Marittima (Grosseto). ll Consiglio comunale di Massa Marittima, nella seduta del 19 settembre, ha approvato all’unanimità la mozione che impegna il sindaco Irene Marconi a adoperarsi in ogni sede istituzionale, per sollecitare il Ministero dell’economia e della finanza a procedere in modo celere all’erogazione dei ristori, in favore dei familiari delle vittime delle stragi nazifasciste, che abbiano titolo ad ottenerli in virtù delle sentenze emesse.

La mozione è stata presentata dal gruppo consiliare di maggioranza “È già domani”.

“La strage di Niccioleta del 13 e 14 giugno 1944 rappresenta ancora oggi una ferita profonda per la comunità locale – spiega l’assessore comunale Ivan Terrosi –, segnata dalla perdita di 83 giovani uomini che lasciarono 118 orfani e 58 vedove. Siamo nell’ottantesimo anniversario della strage di Niccioleta e sono state emesse le prime sentenze per il riconoscimento di ristoro economico per i familiari delle vittime. Ma, nonostante l’ottenimento del titolo e la presentazione di regolari domande di accesso al fondo, il Ministero, non sta procedendo in modo tempestivo all’erogazione dei ristori, arrecando grave pregiudizio nei confronti di chi da anni, e a questo punto ad un’età molto avanzata, sta aspettando una forma di risarcimento economico, che ovviamente non potrà mai ripagare una violenza così grave come quella subita”.

“Questo ritardo – prosegue Ivan Terrosi – si somma alle difficoltà già riscontrate, e più volte denunciate sia dalla stampa che in sede parlamentare, nel corso dei giudizi funzionali all’ottenimento del titolo, espressi dall’Avvocatura dello Stato che, spesso, si è opposta alle sentenze. Per tutte queste ragioni, sono molto soddisfatto del voto unanime espresso dal Consiglio comunale di Massa Marittima che, anche in questa occasione, come sempre accade su argomenti che hanno segnato e continuano a segnare la nostra comunità, dimostra che non esistono diversità di pensiero e che maggioranza e minoranza votano assieme, nel rispetto della memoria delle vittime e dei propri familiari e nella speranza che questo atto possa contribuire a risolvere la vicenda.”

“Il Comune di Massa Marittima, nella persona del sindaco Irene Marconi – conclude Ivan Terrosi –, forte del mandato unanime che arriva dal Consiglio comunale, prenderà pertanto posizione per sollecitare nelle dovute sedi istituzionali il Ministero dell’economia e delle finanze nell’erogazione dei ristori”.

“In quest’anno così significativo, in cui ricorrono gli 80 anni dalla strage di Niccioleta – commenta il sindaco Irene Marconi -, l’approvazione unanime di questa mozione da parte del Consiglio rappresenta un segnale importante. È un richiamo collettivo al valore della memoria, che continua a essere fondamentale per la nostra comunità, profondamente segnata da una tragedia che ha imposto un tributo altissimo in termini di vite umane. Questa mozione non è solo un atto formale, ma un impegno concreto verso il riconoscimento dei diritti dei familiari delle vittime, ai quali dobbiamo giustizia e rispetto”.

Foto di Corrado Banchi: donne di Niccioleta