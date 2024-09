Famiglie con minori disabili: ecco il contributo economico del Comune

Table of Contents

Gavorrano (Grosseto). “L’amministrazione comunale è orgogliosa nell’annunciare l’istituzione di un contributo economico per l’anno 2024, destinato alle famiglie con figli minori disabili”.

A dichiararlo è il sindaco di Gavorrano, Stefania Ulivieri.

“Questo contributo ha l’obiettivo di offrire un sostegno concreto alle famiglie che affrontano quotidianamente le sfide legate alla disabilità, in un’ottica di promozione dell’inclusione sociale e del miglioramento della qualità della vita – sottolinea il sindaco -. Una parte del contributo è stata finanziata grazie al ricavato della raccolta fondi svolta all’interno del progetto ‘Note e Cuori. Mai più soli’, in collaborazione con l’artista Erminio Sinni: l’iniziativa, organizzata dal Comune e da una rete di associazioni del territorio con capofila la Pro Loco Gavorrano Aps, è stata realizzata attraverso un concerto gratuito, il 20 agosto 2023, per promuovere una raccolta fondi da destinare ad iniziative rivolte a bambini e ragazzi con disabilità grave”.

Beneficiari del contributo

Il beneficio è rivolto alle famiglie con figli minori di 18 anni in presenza di una condizione di handicap grave accertato, secondo l’ex articolo 3, comma 3 della Legge 104/1992, inoltre:

sia il genitore richiedente che il minore devono essere residenti nel Comune di Gavorrano;

il minore disabile ed il genitore richiedente devono far parte dello stesso nucleo familiare;

ai fini dell’erogazione del contributo è considerato minore anche il figlio che compie il diciottesimo anno di età nell’anno 2024;

il valore Isee del nucleo familiare non deve essere superiore a 29.999,00 euro.

L’importo complessivamente stanziato sarà suddiviso tra le domande ammissibili fino ad esaurimento.

Le domande dovranno essere inoltrate all’amministrazione comunale con le modalità indicate nell’avviso entro e non oltre le ore 12.00 del 25 ottobre.

Per prendere visione dell’avviso integrale e dei moduli per presentare le domande, si rimanda al seguente link: https://comune.gavorrano.gr.it/index.php/servizi-social/item/5956-avviso-pubblico-per-la-concessione-di-un-contributo-a-favore-delle-famiglie-con-figli-minori-disabili

Obiettivo dell’iniziativa

“L’amministrazione si impegna a sostenere le famiglie con figli minori disabili, contribuendo al miglioramento delle condizioni di vita e facilitando l’accesso a servizi e opportunità essenziali per il benessere dei bambini – termina il sindaco – e dei ragazzi con disabilità”.