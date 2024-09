Lavori e gara ciclistica: attenzione ai divieti e alle modifiche al traffico

Scarlino (Grosseto). I prossimi giorni i cittadini di Scarlino dovranno prestare attenzione ad alcuni divieti.

Si inizia venerdì 6 settembre a Scarlino Scalo: fino a lunedì 16 settembre sarà chiuso l’accesso al parco pubblico con ingresso da via Amendola per alcuni lavori all’elettrodotto. Inoltre, sarà vietata la sosta dei veicoli sul lato destro di via Amendola.

Sabato 7 settembre, dalle 8 alle 18, sarà chiusa via Citerni, nel centro urbano capoluogo, per permettere il trasloco in un appartamento. Il transito in via IV Novembre e in via Roma sarà consentito in entrambi i sensi di marcia.

Domenica 8 settembre, nel territorio scarlinese passerà la gara ciclistica “Trofeo dello scalatore”: in particolare, l’evento interesserà via delle Case, che sarà chiusa al momento del passaggio dei ciclisti, che dovrebbe durare circa 15 minuti.