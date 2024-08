Al via i lavori per il rifacimento del parcheggio: il Comune investe 60mila euro

Gavorrano (Grosseto). Sono iniziati i lavori sulla struttura del parcheggio in via Roma, a Ravi.

“Come tutte le costruzioni in cemento armato di quell’epoca (si parla di opere realizzate intorno agli anni Settanta del secolo scorso), il parcheggio aveva bisogno di un’importante opera di restauro – dichiara il sindaco di Gavorrano, Stefania Ulivieri -. Il calcestruzzo presentava fessurazioni, con esposizioni a vista dell’armatura metallica e il parapetto era stato divelto in più punti. Il progetto, del costo complessivo di circa 60.000 euro, si inquadra in un contesto più ampio di manutenzione del patrimonio pubblico del Comune di Gavorrano: quelle piccole o medie opere, cioè, che contribuiscono in maniera significativa alla salvaguardia e alla valorizzazione dell’identità dei centri urbani”.

“Accanto a interventi di notevole importanza sociale ed economica (il programma triennale delle opere pubbliche prevede investimenti per circa 21 milioni euro) – termina il sindaco –, questo intervento rientra all’interno di una politica incentrata sulla riqualificazione e sull’innalzamento della qualità urbanistica e architettonica del nostro territorio”.