Raccolta dei rifiuti, nella frazione cambiano le postazioni: le novità

Prata (Grosseto). Sei Toscana, per esigenze operative legate all’utilizzo di un nuovo mezzo per lo svuotamento dei bidoni di raccolta dell’organico, in accordo con il Comune di Massa Marittima, informa i cittadini che dai prossimi giorni cambiano le postazioni di raccolta dei rifiuti a Prata, che, per motivi logistici, vengono riorganizzate nel seguente modo:

il bidone dell’organico in via dell’Orologio verrà spostato nella postazione di piazza Spartaco Lolini;

il bidone dell’organico in piazza Giuseppe Garibaldi verrà spostato nella prima postazione di via Toscana (ex bagni pubblici);

il bidone dell’organico in piazza Mazzini verrà spostato nella seconda postazione di via Toscana (presso la cabina dell’Enel).

Sei Toscana si scusa per l’eventuale disagio arrecato agli abitanti della parte alta della frazione.