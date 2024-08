Carcere, il sindaco replica a Brogi: “Il Comune si è già attivato per risolvere problematiche”

Massa Marittima (Grosseto). “Mi fa piacere che il consigliere di Nuovo Orizzonte Civico Daniele Brogi abbia annunciato di portare in Consiglio comunale una mozione sulla delicata questione della mancanza di personale nel carcere di Massa Marittima, una problematica su cui sono molto sensibile, che conosco bene e su cui il Comune di Massa Marittima si è già attivato per tempo nelle sedi opportune”.

A dichiararlo è il sindaco di Massa Marittima, Irene Marconi.

“In data 22 aprile, infatti, quando ancora ero assessore, ho accompagnato personalmente l’onorevole del Partito Democratico Marco Simiani in visita al carcere di Massa Marittima – spiega il sindaco -. In occasione di quel sopralluogo insieme alla direttrice del carcere, la dottoressa Maria Cristina Morrone, facemmo presente all’onorevole Simiani tutte le difficoltà che ogni giorno il personale della casa circondariale si trova ad affrontare per la carenza di organico. Il dialogo del Comune con il carcere in questi anni è stato sempre costante, così come la collaborazione per progetti di inserimento e recupero dei detenuti”.

“Da allora – prosegue Irene Marconi –, l’onorevole Marco Simiani si è fatto portavoce con grande partecipazione e impegno delle problematiche del carcere di Massa Marittima e del carcere di Grosseto, prima tramite un’interrogazione del 24 aprile e poi con un recente ordine del giorno, presentato il 9 luglio alla Camera, in cui viene denunciata l’insufficienza del decreto portato avanti dal Governo, che non fa fronte a molti dei problemi che affliggono la detenzione nelle carceri italiane ed in particolare la carenza di personale penitenziario. Manca un 15% di nuove assunzioni per colmare il gap nel rapporto tra personale e detenuti che dovrebbe essere pari a 1,8 e oggi è 1,5. Con l’ordine del giorno presentato alla Camera dei Deputati, l’onorevole Simiani chiede al Governo di assumere iniziative urgenti e di stanziare risorse per le carceri di Massa Marittima e Grosseto, in particolare per garantire una dotazione idonea di agenti di Polizia penitenziaria e strutture dignitose per i detenuti”.

“Rassicuro quindi Daniele Brogi che il Comune di Massa Marittima è presente già da tempo sulla questione – conclude Irene Marconi – e che ci siamo mossi nelle sedi opportune. Ogni collaborazione sarà comunque utile per cercare soluzioni concrete al problema”.