Massa Marittima, pacchetti di libri a sorpresa in biblioteca

Massa Marittima (Gr) – Una nuova iniziativa lanciata dalla biblioteca comunale di Massa Marittima per stimolare la lettura: sono stati preparati dei pacchetti di libri a sorpresa che i cittadini possono ritirare per le letture estive, con il sistema del prestito.

L’iniziativa si chiama “A pesca di libri sotto l’ombrellone“. Ogni pacchetto contiene una selezione di due libri di genere diverso: narrativa contemporanea, romanzi giapponesi, romanzi di avventura, polizieschi, thriller, romanzi rosa, romanzi storici, saggi, fumetti e autori locali. Gli utenti potranno “pescare” il pacchetto a seconda del loro genere preferito, e scoprire cosa hanno selezionato le bibliotecarie per loro, per godersi una buona lettura sotto l’ombrellone.

“La biblioteca comune di Massa Marittima è molto antica – sottolinea Irene Marconi, sindaca di Massa Marittima –, vanta più di un secolo di storia e al tempo stesso è una delle realtà più dinamiche e attive grazie all’organizzazione di tantissime iniziative di promozione della lettura per adulti e bambini. A pesca di libri sotto l’ombrellone è un modo divertente per farsi sorprendere dai titoli consigliati dalle nostre bibliotecarie, tra i tanti volumi presenti. Il Comune di Massa Marittima acquista ogni anno libri nuovi che arricchiscono e differenziano l’offerta. È una biblioteca sempre aggiornata e attenta alle ultime novità che escono in libreria”.

La biblioteca comunale sarà chiusa il giorno di Ferragosto, giovedì 15 agosto e il giorno successivo, venerdì 16 agosto.

Info: 0566 906290