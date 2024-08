Contributo ad integrazione dei canoni di locazione: pubblicato il bando del Comune

Massa Marittima (Grosseto). Il Comune di Massa Marittima rende noto che è stato pubblicato il bando pubblico per la presentazione delle domande per il contributo ad integrazione del canone di locazione (art.11 Legge 431/1998) per l’anno in corso.

I cittadini residenti nel territorio comunale, titolari di un contratto di locazione per abitazione principale nel Comune di Massa Marittima, regolarmente registrato, ed in possesso dei requisiti previsti dal bando e dalla normativa regionale (Dgrt 402/2020), potranno presentare le domande, scaricabili dal sito del Comune (www.comune.massamarittima.gr.it), entro le ore 12 di venerdì 30 agosto 2024.

La richiesta con la documentazione allegata, prevista dal bando, può essere presentata all’ufficio protocollo del Comune oppure inviata tramite Pec nominativa alla casella di posta elettronica comune.massamarittima@postacert.toscana.it, o con raccomandata con ricevuta di ritorno all’indirizzo Ufficio Segreteria – Settore 1, Comune di Massa Marittima, Piazza Giuseppe Garibaldi, 10, 58024 – Massa Marittima (Gr)”.

Per informazioni, contattare l’Ufficio Segreteria:

Tel. 0566.906246 – 0566.906232,

e-mail giovanni.segnini@comune.massamarittima.gr.it, laura.rapezzi@comune.massamarittima.gr.it.

L’Ufficio è aperto il lunedì, il mercoledì e il venerdì dalle 10 alle 12 ed il martedì e il giovedì dalle 10 alle 12 e dalle 15 alle 17.