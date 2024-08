Il centro storico si rifà il trucco: investiti 370mila euro

Gavorrano (Grosseto). Dopo un lungo percorso di confronto negoziale, la Regione Toscana ha approvato gli elenchi degli interventi infrastrutturali che potranno essere sostenuti con le risorse del Fesr (Fondo europeo per lo sviluppo regionale).

Il Comune di Gavorrano è inserito all’interno dell’elenco riguardante le cosiddette “strategie territoriali delle aree interne”, le cui risorse complessive ammontano a 70 milioni di euro.

Il progetto che è stato proposto dal Comune riguarda il completamento del recupero di via dei Pannocchieschi e delle piccole arterie che da questa strada si dipanano ortogonalmente.

L’opera prevede anche la realizzazione di tutto l’arredo urbano del centro storico di Gavorrano, con il posizionamento di panchine, fioriere, punti luce e cestini portarifiuti.

Il costo complessivo dell’intervento è pari a 370.000 euro, finanziato sia con le risorse Fesr che dal bilancio comunale.

Come è facile immaginare, si tratta di un’opera che, oltre a riqualificare architettonicamente il tessuto antico, contribuirà in maniera significativa al rinnovamento della rete dei sottoservizi esistenti (acquedotto, fognature, gas e pubblica illuminazione) che, per la sua vetustà, comporta spesso disagi e disservizi.

Il 9 aprile scorso la Giunta comunale ha approvato il progetto di fattibilità tecnica ed economica. Una volta ottenuto il finanziamento, si procederà alla redazione della progettazione esecutiva e all’affidamento dei lavori. La conclusione delle opere è prevista per dicembre 2025.

Il sindaco Stefania Ulivieri ha espresso grande soddisfazione per il finanziamento ottenuto e per i risultati attesi: “Questo progetto conclude un piano più ampio di riqualificazione urbana che l’amministrazione comunale sta portando avanti per rendere il paese più accogliente e funzionale”.

“Con questo intervento, e con altri in corso di progettazione, completeremo il recupero del centro storico di Gavorrano – commenta il sindaco Ulivieri -, riportando all’antico splendore il borgo di Gavorrano. La riqualificazione del centro storico è pensata per migliorare la vita quotidiana dei residenti e rappresenta anche un’opportunità per rafforzare l’attrattiva turistica del comune”