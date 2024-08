“SummerNight Concert”: doppio appuntamento con gli artisti coreani

Table of Contents

Massa Marittima (Grosseto). In occasione del 140° anniversario delle relazioni diplomatiche tra Corea del Sud e Italia, nell’amicizia tra i due Paesi, è stato organizzato il “SummerNight Concert” in programma il 9 agosto, alle 21, al Podere Sequerciani, nel comune di Gavorrano (strada provinciale Tatti), e l’11 agosto, alle 21, a Massa Marittima, nel cortile della biblioteca comunale. Ingresso libero.

I concerti

L’arte e la musica hanno il potere di unire i popoli e contrastare l’odio e l’intolleranza verso gli stranieri. Sul palcoscenico si esibiranno quattro artisti coreani che eseguiranno brani di diversa provenienza stilistica e internazionale, tra cui: Schubert, Brahms, Puccini, Piazzolla, Spohr, Gershwin, Løvland e Young Sub Choi. Il programma prevede un pot-pourri culturale senza confini, con una selezione di piccoli tesori musicali che spaziano dalla musica seria e da intrattenimento a quella popolare e d’avanguardia.

Un fregio pittorico largo 11 metri del noto artista tedesco Professor Achim Freyer simboleggerà la varietà delle performance in loco.

Gli artisti

Gli interpreti saranno il soprano Esther Lee, che incanterà il pubblico con la sua voce. Nata a Seoul, in Corea del Sud, Laureata all’HdK di Berlino, Esther Lee ha vinto il primo premio al concorso Maria Callas di Atene e si è esibita come solista in importanti teatri, tra i quali Deutsche Oper Berlin, la Staatsoper Berlin, l’Opera di Zurigo, la Volksoper Wien e la Wiener Festwochen, al Landestheater di Innsbruck.

Al clarinetto si esibirà il professor JunMo Dong, laureato all’Università di musica di Heidelberg-Mannheim in Germania e alla New England Conservatory Graduate School di Boston, negli Usa. Attualmente è professore di musica d’orchestra alla Sangmyung University di Seoul e direttore principale della Premier Philharmonic Orchestra.

YooJin Hong, musicista della Filarmonica di Stato di Norimberga, suonerà la viola.

Al pianoforte Dong Jin Lee, talentuoso artista, che nel 2023 è stato selezionato come borsista della Richard-Wagner-Stipendienstiftung.

I due concerti sono organizzati dalla Massa Marittima Multiservizi, da Podere Sequerciani e Achim Freyer Stiftung, con il patrocinio del Comune di Massa Marittima e del Comune di Gavorrano.

“Il Podere Sequerciani che ospiterà il concerto ‘SummerNight Concert’ il 9 agosto – dichiarano dall’azienda – accoglie con entusiasmo queste iniziative culturali e musicali; la filosofia del Podere Sequerciani incontra il rispetto della terra e delle sue peculiarità e necessità e produce da anni vini biodinamici ormai conosciuti a livello internazionale. Accoglie i suoi ospiti e artisti in un luogo dove sembra che il tempo si sia fermato, dove regnano la natura e le caratteristiche autentiche della Maremma toscana. Al Podere Sequerciani molti artisti hanno contribuito a tenere viva questa filosofia e siamo onorati di ospitare i musicisti coreani in occasione dei 140 anni di amicizia tra l’Italia e la Corea”.

Informazioni: ufficio turistico Massa Marittima, tel. 0566.906554, e-mail ufficioturistico@comune.massamarittima.gr.it;

e-mail booking@sequerciani.it , tel. 0566.912001