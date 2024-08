Piscina comunale, al via i lavori di manutenzione straordinaria: investiti oltre 672mila euro

Gavorrano (Grosseto). L’amministrazione comunale di Gavorrano annuncia con orgoglio l’approvazione di un progetto di manutenzione straordinaria della piscina comunale, recentemente oggetto di atti vandalici.

Questo intervento, che rappresenta una risposta concreta ai danni subiti, è volto a garantire la sicurezza e la fruibilità della struttura per tutti i cittadini.

Il progetto prevede:

interventi di manutenzione straordinaria della copertura attraverso la rimozione dell’attuale manto, la posa del nuovo isolamento termico e la sostituzione dei lucernari;

interventi di manutenzione straordinaria degli ambienti delle vasche natatorie con la posa di un nuovo rivestimento, del nuovo bordo piscina e la sostituzione degli accessori;

ripristino delle parti deteriorate della struttura in cemento armato di contenimento delle vasche;

revisione dell’impianto per la produzione di acqua calda sanitaria con la sostituzione del bollitore.

Il costo complessivo del progetto è di 672.586,60 euro, finanziati dal bilancio comunale.

Tempistiche: i lavori inizieranno a ottobre di quest’anno e si prevede che verranno completati entro 9 mesi.

“Con questo intervento di manutenzione straordinaria, vogliamo non solo riparare i danni subiti, ma anche migliorare la struttura per il futuro. Uno dei principali obiettivi che si pone questa amministrazione è l’innalzamento della qualità urbanistica del territorio, quell’insieme di opere manutentive, cioè, che qualificano i luoghi da un punto di vista sia funzionale che estetico. Inoltre, la piscina comunale di Bagno di Gavorrano è sempre stata considerata un’eccellenza per il territorio del nostro comune e la sua efficienza impiantistica e strutturale è condizione imprescindibile per mantenere il numero dei suoi fruitori e per attrarne di nuovi. La sicurezza e il benessere dei nostri cittadini sono la nostra priorità”, dichiara il sindaco Stefania Ulivieri.