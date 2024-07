Via libera alla variazione di bilancio: gli investimenti previsti

Scarlino (Grosseto). Martedì 30 luglio il Consiglio comunale di Scarlino ha approvato la variazione di assestamento generale di bilancio e la salvaguardia degli equilibri.

«Si è reso necessario – spiega il vicesindaco con delega al bilancio, Michele Bianchi – approvare delle variazioni al bilancio perché quello di previsione 2024-2026 era stato varato a fine 2023, prima della scadenza prevista, e quindi occorreva un riallineamento alle normative. E non solo: le variazioni permetteranno di proseguire l’attività amministrativa e portare avanti i progetti presentati in campagna elettorale».

Per la spending review imposta dallo Stato vengono tolti dagli esercizi 2024-2026, rispettivamente, 42.590 euro, 42.655 e 29.720,74 euro.

Sono state aumentate le spese per il sociale e per la famiglia, circa 100mila euro per il triennio 2024-2026.

Circa 65mila euro dell’avanzo di amministrazione sono stati destinati alla nuova mensa scolastica della scuola di via Lelli, 95mila euro andranno alle manutenzioni straordinarie delle aree gioco, con nuove pavimentazioni e nuove aree di sgambamento per i cani.

Altri 100mila euro sono stati destinati alla sicurezza della viabilità, stessa cifra andrà alla messa in sicurezza idraulica del cimitero comunale, mentre 20mila euro sono previsti per dare l’incarico a professionisti per la riqualificazione del canile comprensoriale.

Per la progettazione del nuovo parcheggio in San Donato sono stanziati 50mila euro, mentre 57mila euro circa serviranno per il restyling degli impianti sportivi di Scarlino scalo.

«Nel 2024 – continua il vicesindaco – risulta applicato l’avanzo di amministrazione accertato con l’approvazione del rendiconto di gestione 2023 per complessivi 865.415,56 euro, dei quali 221.016,20 euro a parte corrente e 644.399,36 euro a parte capitale. L’ente non ha fatto ricorso nell’anno all’anticipazione di tesoreria e non risulta alla data attuale in anticipazione, con un fondo di cassa alla data di verifica pari a 3.323.355,04 euro. Si stima a previsione assestata un fondo di cassa finale stanziato per 2.437.029,19 euro. Non risulta ad oggi l’esistenza di debiti fuori bilancio di cui all’articolo 194 del Tuel che abbiano i caratteri necessari ai fini del loro riconoscimento, il fondo rischi da contenzioso rispetto alla sua costituzione a previsione al momento della verifica risulta adeguato. Alla luce delle analisi sull’andamento della gestione di competenza della gestione dei residui e della gestione di cassa effettuata nonché della variazione di assestamento generale di bilancio, si dà atto del permanere di una generale situazione di equilibrio dell’esercizio in corso tale da garantirne il pareggio economico-finanziario».