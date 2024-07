Usd Caldana, l’opposizione: “La squadra non si iscrive al campionato, il Comune cosa ha fatto?”

Gavorrano (Grosseto). “Al termine dell’imminente stagione sportiva 2024/2025 l’Usd Caldana avrebbe dovuto festeggiare il proprio 60° anniversario”.

A dichiararlo, in un comunicato, sono i consiglieri comunali del gruppo di opposizione “Noi, per Gavorrano!”.

“Era infatti l’estate del 1965 quando un nutrito gruppo di caldanesi, accomunati da una grande passiona calcistica, fondò l’Unione Sportiva Caldana – continua la nota -. Una storia lunga 60 anni che quest’oggi improvvisamente viene congelata a causa della mancata iscrizione della squadra caldanese al prossimo campionato regionale di seconda categoria. Uno stop che ci auguriamo possa durare il meno possibile, affinché la società torni quanto prima ad esercitare la propria attività, calcistica e sociale”.

“Al fine di chiarire alcuni passaggi di questa vicenda, in data odierna lo scrivente gruppo consiliare ha presentato una interrogazione al sindaco Ulivieri – prosegue il comunicato -. Con l’interrogazione si mira a comprendere il ruolo assunto dal Comune in questa circostanza; quali iniziative abbia attuato ed intenda attuare per scongiurare la chiusura di una importante realtà calcistica del nostro comprensorio. L’interrogazione mira poi ad ottenere lumi sul destino dell’impianto sportivo delle Basse di Caldana; struttura comunale che deve essere preservata. Da quanto appurato nelle scorse settimane, l’amministrazione è stata certamente e correttamente coinvolta nella vicenda; da qui l’esigenza di chiarire alcuni aspetti”.

“L’Usd Caldana non deve essere vista semplicemente come una squadra di calcio. Intorno a lei ruotano infatti numerosi ragazzi e ragazze, più o meno giovani, che con invidiabile passione portano avanti l’associazione da decenni. È sempre l’Usd Caldana ad organizzare e gestire, ogni anno, una delle varie sagre che si svolgono nell’abitato caldanese. È quindi rilevante la valenza sociale ed etica che questa associazione offre alla propria comunità – termina la nota -. Con l’auspicio che l’Usd Caldana possa tornare quanto prima a svolgere il proprio ruolo, sportivo e sociale, nel contesto della frazione gavorranese, continueremo a monitorare la situazione offrendo ove possibile il nostro contributo umano ed istituzionale.”