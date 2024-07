Alla Bottega della Salute si ampliano i servizi: attivo il “Punto prestito” della biblioteca

Massa Marittima (Grosseto). Si ampliano i servizi al cittadino alla Bottega della Salute nella frazione di Niccioleta, in via della Miniera 2: per tutta l’estate sarà attivo anche il “Punto prestito” della biblioteca comunale di Massa Marittima, che mette a disposizione direttamente sul posto una selezione di libri da prendere in prestito. Inoltre, se si ha necessità di prenotare un libro presente alla biblioteca di Massa Marittima, basterà chiedere al personale che si occuperà di ritirare i titoli richiesti il martedì e il giovedì e di farli arrivare direttamente a Niccioleta.

I servizi

Sono molteplici i servizi già attivi alla Bottega della Salute: i cittadini possono rivolgersi per avere un supporto nell’attivazione della Spid o della tessera sanitaria elettronica; per accedere al fascicolo sanitario online; per cambiare il medico, prenotare on line visite mediche ed esami; modificare la fascia economica dei ticket sanitari; utilizzare il sistema Pago Pa; attivare abbonamenti elettronici di Autolinee Toscane e accedere a tutti i servizi on line del Comune.

“I servizi di prossimità – commenta Ivan Terrosi, assessore comunale al decentramento – sono uno dei temi su cui si concentrerà l’attenzione dell’amministrazione comunale anche in questo mandato amministrativo, in continuità con il precedente, per consentire ai cittadini che vivono nelle frazioni di accedere ad alcuni servizi importanti direttamente nel luogo in cui vivono, senza doversi spostare. Siamo felici che il punto prestito della biblioteca rientri tra questi servizi.”

Informazioni: biblioteca tel. 0566.906290 – e-mail prestito.biblio@comune.massamarittima.gr.it; Bottega della Salute tel. 0566.906234