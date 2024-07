Il Prefetto fa tappa a Roccastrada: visita alle aziende e alle cave di gesso del territorio

Grosseto. Il Prefetto di Grosseto, Paola Berardino, nell’ambito di un programma di incontri nei comuni della provincia, finalizzati ad incrementare il rapporto di collaborazione con le amministrazioni locali, si è recata, ieri mattina, nel comune di Roccastrada.

Il sindaco Francesco Limatola ha accolto il Prefetto nel palazzo comunale, dove si è tenuto un tavolo di lavoro al quale hanno preso parte anche i componenti della Giunta. Sicurezza, immigrazione, protezione civile e fondi Pnrr i temi trattati.

Successivamente, accompagnata dal sindaco, il Prefetto ha potuto ammirare la Valle del Gesso, visitando le sedi della Fibran e della Gessi Roccastrada.

Nel corso dell’incontro, guidato dallo chief technology officer, Felice Tirabasso, sono state illustrate le attività che si svolgono all’interno delle aziende e le prospettive di sviluppo.

Particolarmente suggestiva anche la visita nelle cave, fonte di approvvigionamento della materia prima.

“Ringrazio per il gradito invito – ha detto il Prefetto Paola Berardino – che mi ha dato l’opportunità di apprezzare i livelli di eccellenza, nazionali ed internazionali, raggiunti nel settore della produzione e trasformazione del gesso, che contribuiscono alla crescita e allo sviluppo dell’intera realtà provinciale. Con questi incontri intendo rafforzare la coesione tra il mondo delle imprese e le istituzioni, anche al fine di implementare forme di collaborazione volte ad assicurare lo sviluppo e il sostegno alle attività economiche, sociali e culturali del territorio“.

“La parola comunità – ha detto il sindaco, Francesco Limatola – viene spesso usata e abusata senza coglierne appieno il valore e il significato. Per le istituzioni è straordinariamente importante. Ben lo ha compreso il Prefetto, che ha scelto di visitare il Comune di Roccastrada cercando di cogliere molti dei suoi aspetti caratteristici. È stato un incontro proficuo in questa trasversalità che ha coinvolto il settore pubblico e il sistema delle imprese, con la visita alle nostre cave del gesso. Ringrazio il Prefetto per la sensibilità e l’attenzione ad alcuni temi fondamentali che riguardano il territorio comunale che abbiamo posto alla sua attenzione”.